Londra Referandum oylaması Hammersmith’te Novo Hotel'de kimlik şart

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'nın oluşturduğu Birleşik Krallık'ta ikamet eden Türkler, 6-9 Nisan'da, başkent Londra'nın batısındaki Hammersmith bölgesinde bulunan Novotel Hotel Kongre Merkezi ile İskoçya'daki Edinburgh Başkonsolosluğunda kurulacak sandıklara giderek oylarını verebilecek.

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'nın oluşturduğu Birleşik Krallık'ta ikamet eden Türkler, 6-9 Nisan'da, başkent Londra'nın batısındaki Hammersmith bölgesinde bulunan Novotel Hotel Kongre Merkezi ile İskoçya'daki Edinburgh Başkonsolosluğunda kurulacak sandıklara giderek oylarını verebilecek.

Referandumla ilgili olarak Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, vatandaşların 4 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabileceğini söyledi.

"Yeni bir özellikle tüm yurt dışı tek bir seçim bölgesine dönüştürüldü"

Londra'daki merkezde perşembe ve cuma günlerinde 30 sandık, cumartesi ve pazar da 35 sandığın açık olacağını belirten Başkonsolos Ergin, "Yeni bir özellikle tüm yurt dışı tek bir seçim bölgesine dönüştürüldü. Dolayısıyla belli bir yerde oy kullanmak için o başkonsolosluğun görev çevresinde yaşıyor olmak artık gerekli değil. Yurt dışında kütüğe kayıtlı bir vatandaşımız herhangi bir (yurt dışındaki) merkezde oyunu kullanabilir. İngiltere’de, Avustralya’da, Almanya’da, ABD'de, Fransa'da, nerede isterse kullanabilir. Yeter ki yurt dışında seçmen olarak kayıtlı olsun."

Vatandaşların gümrük kapılarında da oy kullanma imkanı olduğunu hatırlatan Ergin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hangi gümrük kapılarında oyların verilebileceğini duyurduğu kaydetti. Ergin, gümrük kapılarında oy vermeyi planlayanların "www.ysk.gov.tr"den gerekli bilgiye ulaşabileceklerini bildirdi.

Referandum oylaması Londra’da Hammersmith Novotel Hotel’de

İngiltere’de ve İskoçya’da, Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy kullanmak için 6-9 Nisan'da sandık başına gidecek.

Oy kullanma için Kimlik şart

Baştarafı birinci sayfadan devam

Ergin, vatandaşların merkezlere geldiklerinde yanlarında nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan fotoğraflı, mühürlü, resmi bir belgeyle oylarını kullanabileceklerini belirtti.

Son günlerde kamuoyunda "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (çipli kimlik kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı" yönündeki iddialara da değinen Ergin, bu konuda YSK'dan bilgilendirme yapıldığını söyleyerek "Bu doğru değil. Çipli kimlik kartı ile de oy kullanabiliyor ancak bu kartı olmayan vatandaşlarımız diğer belgeleriyle de rahatlıkla oylarını kullanabilecek.” diye konuştu.

"Yurt dışında oy sayımı olmayacak"

Kullanılan oyların ilgili mevzuattaki hükümlere uygun şekilde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğindeki özel bir odada saklanacağını anlatan Başkonsolos Ergin, "Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından tüm oylar açılmadan Türkiye’ye gönderilecek. Yurt dışında oy sayımı olmayacak. Yurt dışında kullanılan oylar, referandum günü Türkiye’de kullanılan oylarla beraber, bunun için tahsis edilmiş özel mekanda sayılacak." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Ergin oy kullanmak için Kimlik şart dedi