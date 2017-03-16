Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/03/2017 18:25

Almanya ve Fransa anlaÅŸtÄ± TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± AB'nin arkasÄ±ndayÄ±z


Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak referandum koÅŸullarÄ± iÃ§in anlaÅŸarak, yasalara sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± halinde izin verileceÄŸini belirttiler.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkÄ±ndaki Avrupa ülkelerinde yapÄ±lacak toplantÄ± ve mitinglere izin verilmemesinin ardÄ±ndan Ankara'nÄ±n Almanya ve diÄŸer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kÄ±yaslamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.Ä°ki lider yaptÄ±klarÄ± ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada konuyu görüÅŸtüklerini belirtirken, Hollande, Fransa'nÄ±n Almanya ile Türkiye'nin 'Nazi' veya 'faÅŸist' olarak nitelediÄŸi diÄŸer Avrupa BirliÄŸi ülkeleri ile dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu belirtti. Hollande, Türkiye'de yapÄ±lacak anayasa referandumu hakkÄ±ndaki organizasyonlarÄ±n bundan sonra ancak FransÄ±z ve Alman yasalarÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±labileceÄŸi konusunda Merkel ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

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Londra Referandum oylamasÄ± Hammersmithâ€™te Novo Hotel'de kimlik ÅŸart

Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoÃ§ya'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±k'ta ikamet eden TÃ¼rkler, 6-9 Nisan'da, baÅŸkent Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hammersmith bÃ¶lgesinde bulunan Novotel Hotel Kongre Merkezi ile Ä°skoÃ§ya'daki Edinburgh BaÅŸkonsolosluÄŸunda kurulacak sandÄ±klara giderek oylarÄ±nÄ± verebilecek.