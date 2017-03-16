Almanya ve Fransa anlaÅŸtÄ± TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± AB'nin arkasÄ±ndayÄ±z

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak referandum koÅŸullarÄ± iÃ§in anlaÅŸarak, yasalara sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± halinde izin verileceÄŸini belirttiler.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkÄ±ndaki Avrupa ülkelerinde yapÄ±lacak toplantÄ± ve mitinglere izin verilmemesinin ardÄ±ndan Ankara'nÄ±n Almanya ve diÄŸer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kÄ±yaslamasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.Ä°ki lider yaptÄ±klarÄ± ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada konuyu görüÅŸtüklerini belirtirken, Hollande, Fransa'nÄ±n Almanya ile Türkiye'nin 'Nazi' veya 'faÅŸist' olarak nitelediÄŸi diÄŸer Avrupa BirliÄŸi ülkeleri ile dayanÄ±ÅŸma içinde olduÄŸunu belirtti. Hollande, Türkiye'de yapÄ±lacak anayasa referandumu hakkÄ±ndaki organizasyonlarÄ±n bundan sonra ancak FransÄ±z ve Alman yasalarÄ±na sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ± halinde yapÄ±labileceÄŸi konusunda Merkel ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.