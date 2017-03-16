Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 16/03/2017 19:47

DiyarbakÄ±r Ä°stiÅŸare Meclisi referandum rengini belli etti


BugÃ¼n kurulduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan DiyarbakÄ±r Ä°stiÅŸare Meclisi, referandumda kullanacaklarÄ± oyun "Evet" olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Sümerpark Ortak YaÅŸam AlanÄ±'nda düzenlenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na DiyarbakÄ±r Ä°stiÅŸare Meclisi'ni oluÅŸturan dernek, vakÄ±f ve STK temsilcileri katÄ±ldÄ±. Grup adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Gönül Köprüsü DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ali Serdar Tuncer, 223 dernek ve vakfÄ±n oluÅŸturduÄŸu DiyarbakÄ±r Ä°stiÅŸare Meclisi'nin kuruluÅŸunu tüm kamuoyuna ilan ettiklerini söyledi. Tuncer, kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n amacÄ±nÄ±n, ÅŸehrin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasal problemlerini, kültürel etkinliklerini meclislerinde istiÅŸare edip rapor haline getirip gerekli mercilere sunmak olduÄŸunu ifade etti.

DÄ°YARBAKIR Ä°STÄ°ÅžARE MECLÄ°SÄ° KARARINI AÇIKLADI

Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasÄ± olarak görülen, 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilecek olan referandum sürecinin içerisinde yer alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Tunce, "Bizler DiyarbakÄ±r Ä°stiÅŸare Meclisi olarak 16 nisan referandumunu çok önemli buluyoruz ve evet oylarÄ± ile beraber ülkenin kaderinin deÄŸiÅŸeceÄŸine inanÄ±yoruz. Milletimizin teveccühü ile kazanÄ±lacak olan bu zaferde ülkemiz güçlü bir demokrasiye, saÄŸlam bir ekonomiye kavuÅŸacak, dünyanÄ±n sayÄ±lÄ± ülkeleri arasÄ±nda yerini alacaktÄ±r. Türkiye'nin güçlenmesi Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n da birleÅŸmesi ve güçlenmesine vesile olacaktÄ±r. Referandum ile oylamaya gidilecek bu sistemde, baÅŸta ekonomik olmak üzere birçok alanda istikrar gelecek, kararlarÄ± hem cumhurbaÅŸkanÄ± hem de parlamentoyu seçen azizi milletimiz alacaktÄ±r. Yeni sistem ile koalisyon hükümetlerinin olmayÄ±ÅŸÄ± hem istikrarÄ±n hem de kararÄ±n millete ait olduÄŸunun teminatÄ± olacaktÄ±r.

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Londra Referandum oylamasÄ± Hammersmithâ€™te Novo Hotel'de kimlik ÅŸart

Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda, Galler ve Ä°skoÃ§ya'nÄ±n oluÅŸturduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±k'ta ikamet eden TÃ¼rkler, 6-9 Nisan'da, baÅŸkent Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hammersmith bÃ¶lgesinde bulunan Novotel Hotel Kongre Merkezi ile Ä°skoÃ§ya'daki Edinburgh BaÅŸkonsolosluÄŸunda kurulacak sandÄ±klara giderek oylarÄ±nÄ± verebilecek.