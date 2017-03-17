MHP liderinden Deniz Baykal'Ä±n peygamber aÃ§Ä±klamalarÄ±na sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, CHP Antalya vekilinin referandum ve baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlere tepki gÃ¶sterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündeme dair açÄ±klamalarda bulundu. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Trabzon'da düzenlediÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve referandumla ilgili toplantÄ±da, "BeÅŸer ÅŸaÅŸar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsÄ±n." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bahçeli, Baykal'Ä±n bu açÄ±klamalarÄ±nda sert tepki gösterdi.

Ä°ÅŸte Bahçeli'nin o tweetleri: