New York Ãœniversitesinde Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸti

ABD'nin New York Ãœniversitesi'nde CHP'li vekillerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ± etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi

New York Üniversitesi'nde bazÄ± CHP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ±" gerçekleÅŸtirildi.Etkinlikte konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öztürk YÄ±lmaz, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yönetimiyle diyalog kurmak için heyet olarak ABD'ye geldiklerini ve Washington'da yararlÄ± temaslar gerçekleÅŸtirdiklerini söylediWashington'da "pek de iç açÄ±cÄ± bir ortam görmediklerini", Türkiye'de de tedirginlik verici bir durum olduÄŸunu belirten YÄ±lmaz, "Türkiye'de ÅŸu anda dayatÄ±lan bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.

Anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun bir parti meselesi deÄŸil tüm Türkiye'nin geleceÄŸini belirleyecek önemli bir dönüm noktasÄ± olduÄŸunu anlatan YÄ±lmaz, demokrasinin korunmasÄ± için tüm seçmenlere "hayÄ±r" tercihinin öneminin anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

YÄ±lmaz, teklife iliÅŸkin Venedik Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu anÄ±msatarak, bu rapora göre söz konusu deÄŸiÅŸikliklerin yasama, yürütme ve yargÄ±yÄ± ayÄ±rmak yerine birleÅŸtirdiÄŸini, hukukun üstünlüÄŸünü aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, denge ve kontrol mekanizmalarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

DeÄŸiÅŸiklikle Parlamentonun yetkilerinin elinden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da öne süren YÄ±lmaz, "Getirilmek istenen, evet bizde de parlamento olacak ama yetkisi olmayacak, içi boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ olacak." ifadesini kullandÄ±.Türk halkÄ±nÄ±n demokrasi sayesinde baÅŸÄ± dik gezdiÄŸini kaydeden YÄ±lmaz, "Referandum esasen doÄŸru ile eÄŸrinin mücadelesidir, iyi ile kötünün, otokrasi ile demokrasinin mücadelesidir." diye konuÅŸtu.

"Evet diyenler neye 'evet' dediÄŸini bilmiyor"

CHP Ä°stanbul Milletvekili OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± da konuÅŸmasÄ±nda referandum kampanyalarÄ±nÄ±n eÅŸit ÅŸartlarda yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"HayÄ±r" kampanyalarÄ±nÄ±n yasaklarla engellendiÄŸini öne süren SalÄ±cÄ±, "Böyle bir ortamÄ±n içerisinde diyorlarki 'referanduma gidelim millet karar versin' tabiki millet karar versin. Sen bizim aÄŸzÄ±mÄ±zÄ± kapat millet karar versin. Sen istediÄŸin kadar konuÅŸ millet karar versin. Sen Hollanda'ya gittiÄŸinde sana propaganda hakkÄ± verilmediÄŸi zaman biz buna çÄ±ktÄ±k 'alçaklÄ±ktÄ±r' dedik mi? Dedik. 'Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r' dedik mi? Dedik. YabancÄ±nÄ±n sana yaptÄ±ÄŸÄ± ne kadar yanlÄ±ÅŸsa senin kendi insanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±n o kadar yanlÄ±ÅŸ." dedi.

"HayÄ±r" diyenlerin neye hayÄ±r dediÄŸini gayet iyi bildiÄŸini anlatan SalÄ±cÄ±, "Evet diyenler neye evet dediÄŸini bilmiyor. 'Neye evet diyorsun' dediÄŸiniz zaman hamaset yapÄ±yorlar. 'Vatan millet Sakarya' diyorlar. 'EcdadÄ±mÄ±z' diyorlar. 'Reis öyle istedi' diyorlar ama 'Åžu madde Türkiye'nin çÄ±karÄ±nadÄ±r, ÅŸu madde Türkiye'ye daha büyük bir istikrar getirecektir. Türkiye'nin ÅŸu anda ciddi bir ekonomik kriz problemi var, bunlarÄ± aÅŸacaktÄ±r. Türkiye'nin dÄ±ÅŸ politikada ciddi sorunlarÄ± var bunlarÄ± ortadan kaldÄ±racaktÄ±r' diyebildikleri bir tek madde yok." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ToplantÄ±ya eski milletvekili Meral AkÅŸener de gönderdiÄŸi video mesajla katÄ±ldÄ±. Salonda izletilen mesajÄ±nda AkÅŸener, olaÄŸanüstü hal ve baskÄ±lar altÄ±nda referanduma doÄŸru gidildiÄŸini savundu.