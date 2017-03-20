MHP liderinden Melih GÃ¶kÃ§ek'in o aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik sert yanÄ±t

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melik GÃ¶kÃ§ekâ€™in â€˜Ben sayÄ±n BahÃ§eliâ€™nin inÅŸallah, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olmasÄ±nÄ± Ã§ok Ã¶nemsiyorumâ€™ cÃ¼mlesine MHP liderinden yanÄ±t gecikmedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Anayasa referandumuna iliÅŸkin miting meydanlarÄ±ndaki ‘idam’ çaÄŸrÄ±larÄ±yla ilgili “Ä°ktidar kanadÄ± bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceÄŸiz, götüreceÄŸiz diye istismar edip, iÅŸi çoÄŸaltmanÄ±n da gereÄŸi yok. ‘Getirelim’ diyorsanÄ±z, ‘Getirin’ diyoruz” dedi. MHP lideri önceki gün düzenlediÄŸi ElazÄ±ÄŸ mitinginin ardÄ±ndan bir grup gazeteciyle sohbetinde özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

TÜRKÄ°YE’DE DÄ°KTATÖR OLMAZ

(‘CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan güçlü lider. Diktatör olur’ eleÅŸtirileri) Zannetmiyorum. Bu kadar yÄ±lÄ±n tecrübesine dayalÄ± olarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan çok acÄ±masÄ±z eleÅŸtirilere dayalÄ± olarak sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± eÄŸer gelecekte yönetimde tekrar etkin bir konumda olursa, bu konularÄ± dikkate alarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürür. Türkiye’de diktatör olmaz. Bir defa diktatör Türkçe deÄŸil.

(HayÄ±r çÄ±karsa...) HayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum. Olmayan bir ÅŸey üzerinde yorum yapmanÄ±n bir manasÄ± yok.

MHP DESTEK VERECEKTÄ°R

(Ä°dam tartÄ±ÅŸmasÄ±) Daha evvelki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi çerçevesinde, özellikle savaÅŸ ve savaÅŸ benzeri hallerde idamÄ±n kalkmasÄ±ndan yana olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledik. Bugün de, idamÄ± gerektirebilecek tüm ÅŸartlarÄ± uygulayan bir güruh türedi Türkiye’de. TBMM’ye idam ile ilgili herhangi bir yasa teklifi geldiÄŸinde MHP destek vermeyi düÅŸünüyor. Ama bunu bizim 35 milletvekili ile getirecek durumumuz yok. Ä°ktidar kanadÄ± bunu getirirse MHP destek verecektir. Zaman zaman bunu ille de getireceÄŸiz, götüreceÄŸiz diye istismar edip, iÅŸi çoÄŸaltmanÄ±n da gereÄŸi yok. ‘Getirelim’ diyorsanÄ±z, ‘Getirin’ diyoruz.

YARDIMCI YAKIÅžIK ALMAZ

(Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melik Gökçek’in ‘Ben sayÄ±n Bahçeli’nin inÅŸallah, sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olmasÄ±nÄ± çok önemsiyorum’ sözleri) Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yÄ±llÄ±k, geleneÄŸi göreneÄŸi olan bir siyasi partinin genel baÅŸkanÄ±. Böyle bir partinin genel baÅŸkanÄ±nÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± gibi bir sÄ±fatla görev üstlenmesi yakÄ±ÅŸÄ±k almaz. AKP’de onu yapabilecek çok sayÄ±da insan var ama biz ayrÄ± bir tüzel kiÅŸiliÄŸiz. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasÄ±n.

(MHP’den cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±) Öyle bir düÅŸüncemiz yok. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da buradalar, kendi aramÄ±zda bir deÄŸerlendirmede öyle bir düÅŸünceye sahip deÄŸiliz.

HERKESÄ° Ä°HRAÇ ETMÄ°YORUZ

(MHP’deki ihraçlar) MHP’nin içinde, programÄ±na, tüzüÄŸüne aykÄ±rÄ± olarak Türkiye’nin temel ilkeleriyle baÄŸdaÅŸmayan davranÄ±ÅŸlarla birçok yasadÄ±ÅŸÄ± örgütlenmelerin içinde bulunan veya adÄ± geçenler varsa onu MHP’de olduÄŸu gibi diÄŸer siyasi partilerin de ayÄ±klamasÄ± lazÄ±m. Son ihraç edilenlerin sebebi çok kabarÄ±k. (Gülüyor) Parti tüzüÄŸü ve programÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda düÅŸünüyorsun o zaman kendi kendine bir karar ver demek daha doÄŸru olurdu. Diyemedikleri için biz ayÄ±klÄ±yoruz. Koray AydÄ±n çok daha tecrübeli bir siyasetçi. EleÅŸtirmiÅŸ olsa dahi ihraç sebebi olmaz. KeÅŸke herkes öyle davransa. HayÄ±r diyen herkesi ihraç etmiyoruz. Ama hayÄ±r kisvesi altÄ±nda deÄŸiÅŸik iliÅŸkilerle MHP’nin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± zedeleyebilecek davranÄ±ÅŸlar ihraç sebebidir.

CHP çok büyük yanlÄ±ÅŸlar içerisinde. BazÄ± sahip olduklarÄ± TV ve basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla MHP’yi rahatsÄ±z etmek... O rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kendilerine bela olur ileride. Zaten içlerinde de oldukça bela var.

CHP’DEKÄ° LÄ°BERO

(CHP Milletvekili Deniz Baykal’a eleÅŸtiriler) CHP’de çok deÄŸiÅŸik üslup içerisinde deÄŸerlendirmelerde bulunanlar var. Bunlardan bir tanesi de 9 Ocak’tan itibaren Deniz Baykal Bey. Hani sporda görevlendirilen kiÅŸiler vardÄ±r, onlara libero diyorlar, oyun kurucu var arkada. Sanki CHP’de libero oynayan bir kiÅŸi. Muhtelif toplantÄ±lara katÄ±lÄ±yor, muhtelif yerlere gidiyor ve çok heyecanla konuÅŸurken bazen de ölçü kaçÄ±yor. Son tartÄ±ÅŸma ölçünün kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir iÅŸaretidir. Olmaz böyle ÅŸey.

Ä°ÅžÄ°MÄ°Z KALMADI

(Eski mhp milletvekili meral AkÅŸener’in Keçi AdasÄ± teklifi) Keçi AdasÄ±’na niye çÄ±kacakmÄ±ÅŸÄ±z ki? Kendisi gitsin, nereye gidiyorsa gitsin. (Gülüyor) Bizim onunla iÅŸimiz kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. AkÅŸener’i hiç aklÄ±mÄ±za getirmiyoruz. Hiçbir faaliyeti bizim merakÄ±mÄ±z içinde deÄŸil. Allah yolunu açÄ±k etsin. Bizden uzak kalsÄ±n da nereye gidiyorsa gitsin.

Kaynak: Hürriyet