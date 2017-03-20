CHP lideri Ordu'da konuÅŸtu referandum Ã¶ncesi Ã§aÄŸrÄ±da bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã§eÅŸitli programlara katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Ordu'da referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Demokrasi mi, tek adam rejimi mi? Buna karar vereceÄŸiz. Demokrasi diyorsak 'Benim gibi düÅŸünmeyen insanlarÄ±n da düÅŸünme hakkÄ± vardÄ±r, onlarÄ±n da görüÅŸlerini açÄ±klama hakkÄ± vardÄ±r' deniyorsa bu demokrasidir." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çeÅŸitli programlara katÄ±lmak üzere geldiÄŸi Ordu'da, TESK Otel'de iÅŸ dünyasÄ± temsilcileriyle bir araya geldi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada seçime gitmediklerini, referandum yaptÄ±klarÄ±na dikkati çekti.

Seçimde tercihin herhangi bir siyasi parti olabileceÄŸini dile getiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "A partisi, C partisi, E partisi... Seçim bildirgesine bakarÄ±z, seçim programÄ±na bakarÄ±z, partinin programÄ±na bakarÄ±z, dolayÄ±sÄ±yla hangi partiyi iktidara layÄ±k görüyorsak gider oyumuzu kullanÄ±rÄ±z. Demokrasinin olmazsa olmaz kurallarÄ±ndan birisi budur." ifadesini kullandÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan'da bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin oylanacaÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi sadece bizi deÄŸil, bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ± ve torunlarÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiren bir deÄŸiÅŸikliktir. DolayÄ±sÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için referandumda oy kullanÄ±rken oturup düÅŸünmemiz lazÄ±m. 'Evet' dersek ne olur. 'HayÄ±r' dersek ne olur. 'Evet' demek mi daha doÄŸrudur? 'HayÄ±r' demek mi daha doÄŸrudur? 'Evet' dediÄŸimizde Türkiye'de neler olacak, 'hayÄ±r' dediÄŸimizde Türkiye'de neler olacak? DolayÄ±sÄ±yla hepimizin düÅŸünerek, danÄ±ÅŸarak, tartÄ±ÅŸarak, medeni insanlar gibi bir araya gelerek ve memleketin çÄ±karlarÄ±nÄ± düÅŸünerek karar vermemiz lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

Meselenin bir seçim meselesi deÄŸil bir memleket meselesi olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Mesele bir bayrak meselesidir. Mesele bir vatan meselesidir. Mesele bir birlikte yaÅŸama meselesidir. O açÄ±dan herkesin sorumluluÄŸu var. Bu ülkede yaÅŸayÄ±p referandumda oy kullanacak olan herkesin sorumluluÄŸu var. Hiç kimse 'benim sorumluluÄŸum yoktur' diyemez. Böyle bir lüksü de yoktur. Birinci kuralÄ±mÄ±z ÅŸu: Biz demokrasiyi mi istiyoruz, tek adam rejimi mi istiyoruz. Demokrasiyi istiyorsak gideceÄŸiz 'hayÄ±r' oyu vereceÄŸiz. 'HayÄ±r demokrasiye gerek yok tek adam rejimi bize yeter, tek adam düÅŸünsün baÅŸka kimsenin düÅŸünmesine gerek yoktur' deniliyorsa gidilecek 'evet' oyu kullanÄ±lacak. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir tercih."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, evet ile hayÄ±rÄ±n bir ilkesi olduÄŸunu vurgulayarak, "Demokrasi mi, tek adam rejimi mi? Buna karar vereceÄŸiz. Demokrasi diyorsak 'benim gibi düÅŸünmeyen insanlarÄ±n da düÅŸünme hakkÄ± vardÄ±r, onlarÄ±n da görüÅŸlerini açÄ±klama hakkÄ± vardÄ±r' deniyorsa bu demokrasidir. Ben de konuÅŸurum, baÅŸkasÄ± da konuÅŸur. Ben de derdimi anlatÄ±rÄ±m, baÅŸkasÄ± da derdini anlatÄ±r. A siyasi partisi de olur, B siyasi partisi de olur. Kimsenin üzerinde baskÄ± olmaz. Herkes rahatlÄ±kla düÅŸüncülerini açÄ±klamÄ±ÅŸ olur. Tercih bu. Ana tercih. Demokrasi tercihi. Bunu yapacak mÄ±yÄ±z, yapmayacak mÄ±yÄ±z?" ifadelerini kullandÄ±.

"Åžu tercihi de oturup düÅŸünmemiz lazÄ±m" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"Bir kiÅŸiye yetki verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisini feshedip seçimlere götürsün mü götürmesin mi? Bu kadar basit bir soru. Diyeceksiniz ki 'Biz Ordu'da yaÅŸayanlar olarak gidiyoruz, oy kullanÄ±yoruz, Ordu'dan ÅŸu kadar milletvekili gönderiyoruz Meclise, Ordu'nun ve Türkiye'nin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunsunlar onlar görevlerini yapsÄ±nlar' diyorsanÄ±z, gideceksiniz 'hayÄ±r' oyunu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'HayÄ±r biz seçtik gönderdik oraya, bir kiÅŸiye de yetki verdik, istediÄŸi zaman Meclisi feshetsin, yeniden Ordu'da seçim yapalÄ±m. Bizim tercihimiz, bizim oylarÄ±mÄ±zÄ±n hiçbir önemi yok, bir kiÅŸi ne zaman istiyorsa meclisi fesheder, ne zaman istiyorsa seçim yapar' diyorsanÄ±z, gideceksiniz 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Bu kadar basit."

"Her maddenin düÅŸünülmesi gerek"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, her maddenin düÅŸünülmesi gerektiÄŸini belirterek, 18 madde olduÄŸunu, fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oylarÄ±n buna göre kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

KÄ±dem tazminatÄ±na deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Örnek. KÄ±dem tazminatÄ±. 'Hiç önemli deÄŸil bir kiÅŸiye yetkiyi veriyoruz, istiyorsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± bir kararname ile kaldÄ±rabilir. VarsÄ±n yetkisi olsun kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± da kaldÄ±r' deniliyorsa gidilecek 'evet' oyu kullanÄ±lacak. 'Memurun ve iÅŸçinin kÄ±dem tazminatÄ± olsun' deniliyorsa, bunun da güvencesi olsun deniliyorsa gidecek orada 'hayÄ±r' oyu kullanacak." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, iÅŸçi sendikalarÄ±, iÅŸveren sendikalarÄ± ve devletin bir araya gelip oturup hesap yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asgari ücreti tespit ettiÄŸini anÄ±msatarak, "Bu düzen devam etsin, asgari ücret yine uzlaÅŸmayla belirlensin' deniyorsa gidilecek buna 'hayÄ±r' oyu kullanÄ±lacak. 'HayÄ±r asgari ücrette buna gerek yok, bir kiÅŸiye yetki verdik, istiyorsa asgari ücreti dondursun, istiyorsa kaldÄ±rsÄ±n', bunun yetkisini veriyorsanÄ±z gidip 'evet' oyu vereceksiniz. Bu kadar basit. Bunun siyasi partilerle bir ilgisi yok. Çünkü asgari ücretlilerinin tamamÄ± bir partiden deÄŸil. Her partiden asgari ücretli var. Oturup her asgari ücretli bunu düÅŸünmek zorunda." diye konuÅŸtu.

"Devlette liyakat sistemi olsun mu, olmasÄ±n mÄ± ve liyakat sistemini kim belirlesin?" sorusunu yönelten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bugün mevcut yapÄ±ya göre devlette liyakat sistemini Türkiye Büyük Millet Meclisinin belirlediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Devlet MemurlarÄ± Kanunu'na deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Kim müsteÅŸar olacak? Nitelikleri ne? Kim genel müdür? Nitelikleri ne? Hakim, nitelikleri ne? SavcÄ±, onlarÄ±n da ayrÄ± kanunu var. Nitelikleri ne? Åžef, ÅŸube müdürü... Bütün bunlarÄ±n hepsi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurallarÄ± belirler, hükümet de o kurallara uygun olarak atama yapar. DiyorsanÄ±z ki 'Bu sistem doÄŸrudur, Türkiye Büyük Millet Meclisi devletteki liyakat esaslarÄ±nÄ± belirlemeli. Orada ortak akÄ±l olmalÄ±' diyorsanÄ±z gideceksiniz 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'HayÄ±r hiç buna gerek yok bir kiÅŸiye yetki verdik, hiç bizim düÅŸünmemize gerek yok, bir kiÅŸi tek adam hepsine yetkili olsun' diyorsanÄ±z gideceksiniz 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Bu kadar basit. Tercih tamamen size ait."

"550 milletvekili bana göre fazladÄ±r"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 550 milletvekilinin kendisine göre fazla olduÄŸunu savunarak, normalinin 450 olduÄŸunu ifade etti.

Åžimdi 600'e çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati çeken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"(550 milletvekili bize yetmiyor, 600 milletvekili olsun) diyorsanÄ±z gideceksiniz 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. '600 milletvekiline 187 trilyon para ödeyeceÄŸiz. Buna gerek var mÄ±?' diyorsanÄ±z gideceksiniz 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Bana sorarsanÄ±z niye 600, niye 187 trilyon lira. EÄŸer bu parayÄ± birisine vereceksen götür fÄ±ndÄ±k üreticisine ver. FÄ±ndÄ±k üreticisi burada. Ekip, biçiyor, gübreliyor, topluyor ve alÄ±n teri döküyor. Bu yÄ±l fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ±na bakÄ±n. 187 trilyonu gidip ek milletvekillerine vereceksin, fÄ±ndÄ±k üreticisi yine periÅŸan vaziyette. DiyorsanÄ±z ki 'fÄ±ndÄ±k üreticisi olarak zaten biz periÅŸanlÄ±ÄŸa alÄ±ÅŸtÄ±k, açlÄ±ÄŸa da iyi alÄ±ÅŸtÄ±k. DolayÄ±sÄ±yla biz gidelim evet verelim' diyorsanÄ±z kaderinizi kendiniz çizmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. 'HayÄ±r 187 trilyon bizim cebimizden çÄ±kmamalÄ±, bu para bize verilmeli' diyorsanÄ±z gideceksiniz 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Hepimizin düÅŸünme zamanÄ±. Bunun partiyle alakasÄ± yok. FÄ±ndÄ±k üreticilerinin tamamÄ± A partisinden ya da B partisinden deÄŸil. Her partiden fÄ±ndÄ±k üreticisi var ama fÄ±ndÄ±k üreticilerinin ortak sorunu var. Fiyat."

"Åžu soruyu da kendinize sorun. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi memleketin hangi sorununu çözüyor?" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bana bir Allah'Ä±n kulu çÄ±kÄ±p desin ki ÅŸu sorununu çözeceÄŸiz. FÄ±ndÄ±k üreticisinin sorununu mu çözecek? Yok. TaÅŸeron iÅŸçinin sorununu mu çözecek? Yok böyle bir ÅŸey. Devlet memurunun sorununu mu çözecek? HayÄ±r tam tersine devlet memurlarÄ± güvencesiz hale gelecek. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ± mÄ± güvence altÄ±na alacak? Tam tersine kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± isterse bir kararname ile kaldÄ±rabilecek. MuhtarlarÄ±n geleceÄŸini mi güvence altÄ±na alacak? HayÄ±r. Bir kararname ile muhtarlÄ±klarÄ±n tamamÄ±nÄ± kapatabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Çift baÅŸlÄ±lÄ±k yok ki"

Devlette çift baÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ±n söylendiÄŸine iÅŸaret eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu görüÅŸleri dile getirdi:

"Çift baÅŸlÄ±lÄ±k yok ki. CumhurbaÅŸkanÄ± var en tepede. 80 milyonu temsil edecek. AltÄ±nda baÅŸbakan var. Devleti yöneten kiÅŸidir. HesabÄ±nÄ± gider Türkiye Büyük Millet Meclisine verir. Büyük Millet Meclisinden güven oyu ister. Bir bakanÄ±n yolsuzluÄŸu, usulsüzlüÄŸü olduÄŸunda Türkiye Büyük Millet Meclisine gen soru verilir. Bakan gelir, kendisini savunur. Bu sistemden tamamen vazgeçiyoruz. Neden. BaÅŸkan aynÄ± zamanda partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. O zaman her Ordulu kardeÅŸim kendisine soracak, 'Ben tarafsÄ±z bir baÅŸkan mÄ± istiyorum, partizan bir baÅŸkan mÄ± istiyorum.' DiyorsanÄ±z ki 'TarafsÄ±zlÄ±ÄŸa ne gerek var' gidip 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'HayÄ±r bu olmaz, devletin baÅŸkanÄ± 80 milyonu temsil etmek zorunda ve onun tarafsÄ±z olmasÄ± lazÄ±m' diyorsanÄ±z gidip 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z."

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 18 yaÅŸÄ±nda seçilme konusuna da deÄŸinerek, "(18 yaÅŸÄ±nda milletvekili olur) diyorlar. DiyorsanÄ±z ki '18 yaÅŸÄ±nda milletvekili olsun, ömür boyu askerden muaf olsun, iki yÄ±l milletvekilliÄŸi yaptÄ±ktan sonra da milletvekilliÄŸi emeklilik hakkÄ±na kavuÅŸsun', bunu istiyorsanÄ±z gidip evet oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'Bu kadar olmaz. Benim çocuÄŸum El Bab'a gidiyor, benim çocuÄŸum eksi 40 derecede PKK ile mücadele ediyor, Ankara'daki beylerin çocuklarÄ± hem milletvekili olacak hem askerlikten muaf olacak hem de milletvekili emeklilik aylÄ±ÄŸÄ±na hak kazanacak' diyorsanÄ±z, 'Bu haksÄ±zlÄ±ktÄ±r' diyorsanÄ±z gideceksiniz hayÄ±r oyu kullanacaksÄ±nÄ±z." diye konuÅŸtu.