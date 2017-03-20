Son anketlere gÃ¶re evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde gidiyor

CHP Ä°zmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum Ã¶ncesi elindeki verilere gÃ¶re hangi tercihin Ã¶nde gittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Ä°zmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Bursa'da, ilçelerde gerçekleÅŸtirilen programlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Lale KarabÄ±yÄ±k, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca KayÄ±ÅŸoÄŸlu, Ceyhun Ä°rgil, Erkan AydÄ±n ile çok sayÄ±da partili de katÄ±ldÄ±.

Bursa'yla bir gönül baÄŸÄ± olduÄŸunu belirten Mustafa Balbay Ä°negöl, Orhangazi ve Gemlik'te Cumhuriyet buluÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini ifade etti. Referandum sonuçlarÄ±na yönelik anketlere göre hayÄ±rlarÄ±n önde olduÄŸunu ifade eden Balbay; “Ankara'da SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n da önüne koyulan anketlerde Türkiye'nin 7 bölgesinden 5'inde hayÄ±r'lar önde. Ä°stanbul'da AKP'yle MHP'nin oy toplamÄ± yüzde 58. Ä°stanbul'da evet'ler yüzde 51. Orada da bÄ±çak sÄ±rtÄ± bir tablo olduÄŸu görünüyor. GüneydoÄŸu Anadolu bölgesinde evet oylarÄ± AKP'nin 7 Haziran 2015'te aldÄ±ÄŸÄ± oylarÄ±n altÄ±nda. Bu o bölgede yerel olarak geçmiÅŸte AKP’ye oy vermiÅŸ olanlarÄ±n da büyük oranda hayÄ±r yönünde bir deÄŸerlendirme içinde olduÄŸu görünüyor. Özellikle Ä°negöl'de de görmüÅŸ olduÄŸumuz geçmiÅŸte Saadet Partisi'ne oy vermiÅŸ olanlarÄ±n da ciddi bir hayÄ±r kampanyasÄ± içinde olduklarÄ±nÄ± görüyoruz. Ä°ktidarÄ±n iddia ettiÄŸi gibi hayÄ±r diyenler teröristtir, sadece ÅŸu kesin hayÄ±r diyor gibi bir ÅŸey yok. GeniÅŸ bir yelpaze içinde hayÄ±r var. Toroslar'daki havada aynÄ±. Bir abimiz ‘Her ÅŸey oldun daha ne istiyorsun, ben hayÄ±r diyeceÄŸim' dedi. Anadolu insanÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan'a ‘Biz sana her ÅŸeyi verdik daha ne istiyorsun' diyor. Genel tablo bu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“BU BÜYÜK BÄ°R YALNIZLIKTIR”

“Almanya'yla Hollanda'yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kriz ortada” diyen Balbay, maharetin düÅŸman üretmek deÄŸil, dost kazanmak olduÄŸunu söyledi. “Ama ÅŸu anda Türkiye'nin ne ürettiÄŸini çok iyi görüyoruz” diyen Balbay, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: “Tüm Türkiye'ye ÅŸunu sormak istiyorum; Tamam Avrupa bize düÅŸmanlÄ±k etti, dik duruyorsunuz, çok büyük bir Ä°slamofobi diye baktÄ±nÄ±z bu duruma tamam. Bir tek Ä°slam ülkesinden Türkiye haklÄ±dÄ±r açÄ±klamasÄ± çÄ±ktÄ± mÄ± Varsa söyleyin. Bir tek çÄ±kmadÄ±. Bu büyük bir yalnÄ±zlÄ±ktÄ±r. Bu Türkiye'nin ÅŸu anda içine düÅŸtüÄŸü, bölgesinde ve dünyada yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. KomÅŸularla sÄ±fÄ±r sorundan, sÄ±rf sorun haline geldik. Åžu anda hem ekonomimizin hem turizmimizin bu tablodan nasÄ±l etkilendiÄŸi ortada. Bununla yüz yüze kalan kentlerimizin baÅŸÄ±nda Bursa da yer alÄ±yor. Bu tablo içinde 16 Nisan'da çÄ±kacak güçlü bir hayÄ±r'Ä±n herkesin hayrÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ±, iktidar dahil onlarÄ±n da hayrÄ±na olacaÄŸÄ±nÄ± ben görüyorum. O zaman bütün kurumlar kendi yerinde kendisini biraz daha güçlendirmek, yaralarÄ± sarmak, ileriye dönük yapÄ±lmasÄ± gerekenleri konuÅŸmak üzere planlayacak.”