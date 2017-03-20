Hollanda'da bir iÅŸ yerine ErdoÄŸan operasyonu posterler indirildi

Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda yaÅŸanan diplomatik krizin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve posterlerini maÄŸazasÄ±na asan kiÅŸiye polis mÃ¼dahalede bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n konuÅŸma yapmasÄ±na izin verilmeyen, dahasÄ± Kaya'nÄ±n tüm diplomatik kurallara aykÄ±rÄ± olarak onlarca polisle rehin alÄ±p Almanya'ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi Hollanda'nÄ±n Rotterdam kentinde ilginç bir eylem düzenlendi. Kentte bir hafta önce kapatÄ±lan ve bir Türk'e ait olan bahis oyunlarÄ± acentesinin duvarlarÄ±na ve vitrinine dün gece saatlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n posterleri asÄ±ldÄ±. Posterlerin ikisinde ErdoÄŸan'Ä±n yalnÄ±z baÅŸÄ±na çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± yer alÄ±rken, iki posterde ise ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in birlikte çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± yer aldÄ±. En ilginç afiÅŸ ise, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n BeÅŸtepe Külliyesi merdivenlerinde tarihteki Türk devletlerinin temsili askerleriyle çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n afiÅŸiydi.

TÜRK BAYRAÄžI VE KIRMIZ HALI

Tepkisini daha ileri götüren acente sahibi, yüksek bir yere Türk bayraÄŸÄ± asarken, KapÄ±ya da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± ve protokol ÅŸeridi çekti.Ancak acente ve afiÅŸlerin fotoÄŸraflarÄ± kÄ±sa sürede sosyal medyada yayÄ±ldÄ±. Kentteki Türkler ve saÄŸduyulu HollandalÄ±lar yapÄ±lan eyleme destek verirken, IrkçÄ± gruplar polisi afiÅŸlerin indirilmesi için göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.Polisin bu posterlere müdahalesi de gecikmedi. Bugün olay yerine giden polis ekipleri, posterleri söktü. O anlar, kameralar tarafÄ±ndan da kaydedildi. Polis sözcüsü, posterlerin Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Aboutaleb'in isteÄŸi üzerine ve "kamu düzeni için sorun yaratabileceÄŸi" bilgilerinin alÄ±nmasÄ±ndan sonra indirildiÄŸini savundu. Hollanda medyasÄ±na konuÅŸan polis sözcüsünün, asÄ±lan posterlerin destekçiler ile muhalifler arasÄ±nda gerilime yol açtÄ±ÄŸÄ± ve bölge sakinlerini riske soktuÄŸu yönünde yeni bir bilgi aldÄ±ÄŸÄ± ve belediye baÅŸkanÄ±, polis ve savcÄ±nÄ±n posterlerin derhal kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸini belirtti. Polis sözcüsü, posterlerin "dikkatle indirilip muntazam biçimde katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurgularken posterlerin binadan "koparÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve parçalanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" da söyledi.