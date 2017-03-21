AKP Hollanda'dan sonra Almanya'daki tÃ¼m etkinliklerini iptal etti

Hollanda ve Almanya ile TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diplomatik krizin ardÄ±ndan AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± SeÃ§im Koordinasyon Merkezi, etkinlik ve toplantÄ±larÄ±n bu Ã¼lkelerde iptal edildiÄŸini duyurdu.

AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan sabah saatlerinde, Türk bakanlarÄ±n Hollanda'da referandum kampanyasÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.AFP'nin haberine göre AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi Türk, hükümetinden yetkililerin Almanya'da seçim etkinliÄŸi düzenlemeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Habere göre AKP'nin Köln'de bulunan sözcüsü, "Gelecekte planlanan tüm etkinlikler iptal edildi, karar Ankara'dan verildi" diye konuÅŸtu. AK Parti'nin Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun uçaÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ izninin iptali nedeniyle yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan, Türk bakanlarÄ±n artÄ±k Hollanda'da anayasa referandum u kampanyasÄ± yapmayacaklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.