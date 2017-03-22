Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde kantin ihalesi iÃ§in silahlar konuÅŸtu

Gaziantep'te kantin ihalesi iÃ§in Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yolunu tutan taraflar arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlikte 2 kiÅŸi silahla yaralandÄ±.

Olay bugün sabah saatlerinde Åžehitkamil Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünde yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye göre Kantin ihalesine gelen taraflar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±, kÄ±sa sürede büyüyen kavgada silah çeken taraflar sokak ortasÄ±nda birbirine ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±. Olayda vücuduna kurÅŸun isabet eden bir ÅŸahÄ±s bacaÄŸÄ±ndan yaralanÄ±rken, bir kiÅŸi ise darp edilerek yaralandÄ±. YaralÄ±lar çevre sakinlerinin ihbarÄ± üzerine olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla Åžehitkamil Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken olayla ilgili 4 kiÅŸi ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öte yandan Yaprak Mahallesinde bulunan Åžehitkamil Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünde gerçekleÅŸecek olan kantin ihalesi ile ilgili emniyete bilgi verilmediÄŸi ileri sürüldü.