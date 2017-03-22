Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 22/03/2017 21:20

AKP'li ismin ÅŸirketi itiraf etti HayÄ±r Ã¶nde mi gidiyor

Mehmet Ali Kulat

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabÄ±ndan, “Ä°lk kez kendini Ak Partili ifade edip CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan’Ä±n savunduÄŸu tezin tam tersi oy; HAYIR vereceÄŸim diyen bir kitle var. CumhurbaÅŸkanÄ±na destek %60 larÄ±n üzerindeyken; CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n desteklediÄŸi referanduma destek vermemek garip bir ruh hali…” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. MAK tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan ankette evet oylarÄ±nÄ±n yüzde 58 olduÄŸu ileri sürülmüÅŸtü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

oy sandÄ±k

YSK'dan referandum Ã¶ncesi flaÅŸ karar

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli bir karar aldÄ±. SeÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k baÅŸkanlarÄ±na verilen seÃ§im torbalarÄ± bundan bÃ¶yle seÃ§im sabahlarÄ± verilecek

gaziantep kantin ihalesi

Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde kantin ihalesi iÃ§in silahlar konuÅŸtu

Gaziantep'te kantin ihalesi iÃ§in Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yolunu tutan taraflar arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlikte 2 kiÅŸi silahla yaralandÄ±.

akp seÃ§im

AKP Hollanda'dan sonra Almanya'daki tÃ¼m etkinliklerini iptal etti

Hollanda ve Almanya ile TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± diplomatik krizin ardÄ±ndan AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± SeÃ§im Koordinasyon Merkezi, etkinlik ve toplantÄ±larÄ±n bu Ã¼lkelerde iptal edildiÄŸini duyurdu.