AKP'li ismin ÅŸirketi itiraf etti HayÄ±r Ã¶nde mi gidiyor

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabÄ±ndan, “Ä°lk kez kendini Ak Partili ifade edip CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan’Ä±n savunduÄŸu tezin tam tersi oy; HAYIR vereceÄŸim diyen bir kitle var. CumhurbaÅŸkanÄ±na destek %60 larÄ±n üzerindeyken; CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n desteklediÄŸi referanduma destek vermemek garip bir ruh hali…” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. MAK tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan ankette evet oylarÄ±nÄ±n yüzde 58 olduÄŸu ileri sürülmüÅŸtü.