YSK'dan referandum Ã¶ncesi flaÅŸ karar

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli bir karar aldÄ±. SeÃ§ime 4 gÃ¼n kala sandÄ±k baÅŸkanlarÄ±na verilen seÃ§im torbalarÄ± bundan bÃ¶yle seÃ§im sabahlarÄ± verilecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca, daha önce seçime 4 gün kala sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nca alÄ±nan oy pusulalarÄ± ve diÄŸer malzemelerin bulunduÄŸu seçim torbalarÄ±, artÄ±k seçim sabahÄ± bina sorumlularÄ±nca alÄ±narak sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.AlÄ±nan bilgiye göre, kurulun bugünkü gündeminde görüÅŸülen konulardan biri, seçim torbalarÄ±nÄ±n teslimi oldu.

Kurul, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± için 3'ten fazla sandÄ±k kurulan yerlerde oy pusulalarÄ± ve seçim malzemelerinin bulunduÄŸu seçim torbalarÄ±nÄ±n bina görevlilerince halk oylamasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± 16 Nisan Pazar sabahÄ± alÄ±nmasÄ±na karar verdi.Bina görevlilerinin bu torbalarÄ± alarak, seçim baÅŸlamadan önce sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±na tutanakla teslim etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Daha önceki uygulamaya göre, sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ± seçim malzemelerinin bulunduÄŸu torbalarÄ±, seçimden 4 gün önce alÄ±yor ve evlerinde muhafaza ediyordu.