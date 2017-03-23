Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 23/03/2017 20:59

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 16 Nisan'dan sonra Avrupa sÃ¼rprizlerle karÅŸÄ±laÅŸabilir

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan referandum sÃ¼reci ve gÃ¼ndemdeki olaylarla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

CNN Türk-Kanal D ortak canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gazeteci Hakan Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±'na tepki gösterdi.

"ALMAN CUMHURBAÅžKANINA TEESSÜF EDERÄ°M"

Alman CumhurbaÅŸkanÄ±'na teesüf ediyorum. Beni hedef alan bir açÄ±klama yaptÄ±. Ben Almanya'yÄ± eleÅŸtiriyorsam bunu tanÄ±mÄ± içinde söylüyorum. Nazi benzetmesini yaparak bunu söylüyorsam tanÄ±mÄ± içinde söylüyorum. AynÄ± ÅŸeyi Hollanda için de söylüyorum. Benim bakanÄ±mÄ± konsolosluÄŸa sokmayacaksÄ±n, benim vatandaÅŸÄ±mÄ± köpeklerinize Ä±sÄ±rtacaksÄ±n... Hani nerede uluslararasÄ± hukuk? Sonra biz nazizm deyince rahatsÄ±z oluyorsun.

"NAZÄ°ZM DEÄžÄ°L DE FAÅžÄ°ZM MÄ° DÄ°YELÄ°M?

Nazizm deÄŸil de faÅŸizm mi diyelim? Hangisini istiyorlar? Onu deriz. O dönemde düÅŸünün iki ÅŸey vardÄ±; Ä°talya'da faÅŸizm, Almanya'da nazizm. Bunlar birbirleriyle uzak ÅŸeyler deÄŸildi. Bunlar bir dayatmanÄ±n baskÄ±nÄ±n aslÄ±nda tezahürüydü. Åžuanda yapÄ±lan da bu deÄŸil mi? Türk ve müslümana karÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor bu. Türk ve müslümana ayrÄ± muamele, PKK'ya ayrÄ± muamele. OnlarÄ±n hepsinin önünü açÄ±yorlar. OnlarÄ±n Kandil'deki baÅŸÄ± video konferansla konuÅŸuyor ama Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± konuÅŸma yapamÄ±yor.

"16 NÄ°SAN'DAN SONRA SÜRPRÄ°ZLERLE

Åžu anda gündemimde Almanya'ya gitmek yok. Bütün bu gündemlerin hepsini 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz onlar da karÅŸÄ±laÅŸabilir.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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