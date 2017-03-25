Evet Ã§Ä±karsa 4 milyon Suriyeliye vatandaÅŸlÄ±k verilecek

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, DiyarbakÄ±r'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada referandum sonucunda evet Ã§Ä±kmasÄ± takdirde Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verileceÄŸini iddia etti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± için bugün özel uçakla DiyarbakÄ±r’a geldi. DiyarbakÄ±r HavalimanÄ±’na saat 10.30’da gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ± ve buradan doÄŸruca CHP il binasÄ±na geçti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP il yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP il binasÄ±nda partililerle görüÅŸmesini tamamladÄ±ktan sonra referandumla ilgili partisinin görüÅŸlerini anlatmak üzere Demirok DüÄŸün Salonu’ndaki toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±.

YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±nÄ±rken DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü de kendisine zÄ±rhlÄ± araç tahsis etti. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun gideceÄŸi güzergahlarda da Özel Harekat timlerinin görevlendirildiÄŸi dikkati çekti.

4 MÄ°LYON SURÄ°YELÄ° Ä°DDÄ°ASI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada 16 Nisan’da yapÄ±lacak yeni anayasa referandumu için ‘hayÄ±r’ çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu "FETÖ örgütü bizi kandÄ±rdÄ± dediler. Peki FETÖ seni kandÄ±rdÄ± da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandÄ±rÄ±yor? 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem olduÄŸu için mi girdi? Evet çÄ±karsa 4 milyon Suriyeliye vatandaÅŸlÄ±k verecekler. Hepimiz oturup düÅŸünelim” dedi.

DOLAR ALMIÅž BAÅžINI GÄ°DÄ°YOR

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "Milli iradeyi bir kiÅŸiye teslim edelim diyorlar. 80 milyonun aklÄ± yok mu? AkÄ±l akÄ±ldan üstündür. Ben hatamÄ± görmeyebilirim ama bir baÅŸka arkadaÅŸÄ±m görür bana söyler. Åžimdi bundan vazgeçelim diyorlar. Ä°ÅŸsizlik var mÄ±, var. Ä°ÅŸsizliÄŸi yaratan demokratik parlamenter sistem mi? Ne alakasÄ± var. Bu soruyu kendimize soracaÄŸÄ±z. FETÖ terör örgütü bizi kandÄ±rdÄ± dediler. Peki FETÖ seni kandÄ±rdÄ± da buna sebep olan parlamenter sistem miydi? Bu soruyu da kendimize soracaÄŸÄ±z. Dolar almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±na gidiyor. Frenleyemiyorlar. Kaçak para Türkiye'ye geliyor. 10 milyon dolar ülkeye para gelecek, bunun nereden geldiÄŸini bilmiyorlar. Buna sebep olan parlamenter sistem mi? Hapishaneler tÄ±ka basa dolu. SÄ±rayla uyuyorlar. Neden dolu bu hapishaneler. Ä°cra daireleri tÄ±ka basa dolu. 4 milyon Suriyeli var. 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem olduÄŸu için mi girdi? Evet çÄ±karsa 4 milyon Suriyeliye vatandaÅŸlÄ±k verecekler. Hepimiz oturup düÅŸünelim. Bulamaç adasÄ± iÅŸgal altÄ±nda. Bütün bunlarÄ±n sebebi parlamenter sistem deÄŸil. Bütün bunlarÄ±n nedeni kötü yönetim. 15 yÄ±ldÄ±r iktidardalar. 15 senedir istedikleri kanunu çÄ±kardÄ±lar. Peki bu iÅŸsizlik, fakirlik neden? Türkiye neden itibarÄ± yerle bir edilmiÅŸ konumda. Bütün ülkeler bize düÅŸman. Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez.

18 YAÅžINDA ÇOCUK MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° OLACAK

18 yaÅŸÄ±nda çocuk milletvekili olacak. Ömür boyu askerlikten muaf olacak. Kendi çocuklarÄ±na ikbal hazÄ±rlÄ±yorlar. Sizin çocuklarÄ±nÄ±z askere gidiyor. Ankara'daki beylerin çocuklarÄ± askere gitmeyecek, 18 yaÅŸÄ±nda milletvekili olacak. Benim çocuÄŸum askere gidiyorsa onun çocuÄŸu da askere gidecek. Birisi için fazla avantaj kabul etmeyeceÄŸiz. Bir kiÅŸiye OHAL çÄ±karma yetkisi veriliyor. Niye bir kiÅŸiye bu yetkiyi veriyoruz? Hangi gerekçeyle veriyoruz. TBMM yok mu var. Bir kiÅŸiye bu kadar yetki vermek doÄŸru deÄŸil. Dünyada baÅŸka örneÄŸin yok. Hangi derdimizi çözecek bu. Anayasalar toplumsal uzlaÅŸma belgeleridir. Toplumun haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alÄ±r. Bir iÅŸçi bu anayasaya evet diyorsa taÅŸeron iÅŸçisi olmayÄ± kabul ediyor demektir. Evet demenin vebali aÄŸÄ±rdÄ±r. Kimse çocuklarÄ±na hesap veremez. HayÄ±r dediÄŸimiz an Türkiye'nin itibarÄ± artacak.

600 MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ANKARA'DA NE YAPACAK?

600 milletvekili Ankara'da ne yapacak. Bu iÅŸin partisi yok. Bu bir anayasa. Bugün A partisinden biri gelir. YarÄ±n B partisinden. Bu anayasayla parti devleti yaratÄ±yoruz. Ä°lk kez bu anayasayla üstünlerin hukuku oluÅŸturuluyor. Hukukun üstünlüÄŸü deÄŸil. Bu anayasayla Türkiye üçüncü lige düÅŸer. EÄŸer bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi geçerse Türkiye üçüncü lige düÅŸer. Zaten bize hibrit demokrasi diyorlardÄ±, demokrasisi olmayan bir devlete dönüÅŸmüÅŸ oluruz."