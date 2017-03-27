Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler nasÄ±l oy kullanacak

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak olan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na giden yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§menler, istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek

YurtdÄ±ÅŸÄ± Türkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (YTB) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlar, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 16 Nisan'a kadar sürecek oy verme sürecinde 57 ülkedeki 120 temsilcilikten istediklerinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidebilecek.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenlerin daha önce sadece baÄŸlÄ± olduklarÄ± temsilciliklerde oy verebildiklerine dikkati çeken açÄ±klamada, "YapÄ±lan yeni düzenlemeyle artÄ±k yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar, farklÄ± bir konsoloslukta kayÄ±tlÄ± olmalarÄ±na raÄŸmen oy verme gününde kendilerine en yakÄ±n bulduklarÄ± veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. ÖrneÄŸin, seçmen kaydÄ± Fransa'da bulunan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z, Almanya'daki herhangi bir temsilcilikte belirlenen tarihler arasÄ±nda oyunu kullanabilecek." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n rahat bir ÅŸekilde kullanmasÄ± için seçim tarihlerinin ve temsilciliklerin tek internet adresinde toplandÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlar, oy kullanmak istedikleri temsilciliklere ve seçim tarihlerine "secim.ytb.gov.tr" adresinden ulaÅŸabilecek.