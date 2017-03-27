KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na meydan okuyan ErdoÄŸan ispat ederse istifa edeceÄŸim dedi

Bir programÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis'i feshetme yetkisinin olduÄŸunu sÃ¶yleyen CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslendi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na çaÄŸrÄ±da bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun iddia ettiÄŸi gibi CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclis'i feshetme yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, "CumhurbaÅŸkanÄ±, aksi durumda ise Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan istifa etmesini istedi. CumhurbaÅŸkanÄ±, muhtarÄ± görevden alamaz. Asla böyle bir yetkisi yok. Ey KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yalan söyleme. YalancÄ±nÄ±n mumu 16 Nisan'a kadar yanar. Åžu ana kadar 16 bin muhtarÄ±mÄ±zÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde aÄŸÄ±rladÄ±m. Hedef 55 bin muhtarÄ±mÄ±zÄ± aÄŸÄ±rlamak. Diyor ki (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu) 'CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Meclis'i feshetme yetkisi var.' Yalan söyleme. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Meclis'i feshetme yetkisi yok. Ey KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yasal düzenleme içerisinde çÄ±k böyle bir ÅŸey varsa bunu ispat et, ben CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifa edeceÄŸim. Ama o da kalkÄ±p ÅŸu CHP'den ayrÄ±lsÄ±n ki CHP de bundan kurtulsun. Edemez. Biz dürüstüz bunda dürüstlük yok. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kanun yapma yetkisi bile yok. Sadece bütçeyle ilgili teklifi olur bu kadar. BakÄ±n iddialÄ± konuÅŸuyorum. Biz yalandan her zaman kaçÄ±ndÄ±k. Çünkü yalanÄ±n üstünde daha büyük bir vebal yok." dedi.