Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 28/03/2017 08:55

Ä°lk gÃ¼n 38 bin TÃ¼rk seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler iÃ§in dÃ¼n baÅŸladÄ±

Dün 38 bin gurbetçi sandÄ±ÄŸa giderek oyunu kullandÄ±. 1 KasÄ±m seçimlerinde ilk gün sandÄ±ÄŸa giden yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen sayÄ±sÄ± 10 bin olmuÅŸtu.

Ä°LK GÜNDE 38 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± için sandÄ±k baÅŸÄ±na giden seçmen sayÄ±sÄ± ilk günde 38 bin oldu.

AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiÄŸi bilgiye göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve Ä°sviçre'de 38 bin seçmen sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenlerin sandÄ±ÄŸa yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katÄ±lÄ±mÄ±n 1 KasÄ±m seçimlerine göre çok daha yoÄŸun olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ysk seÃ§men sorgulama

Nerede oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±kla YSK seÃ§men sorgulama

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan referandumda nerede oy kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in haberimizde verilen linke tÄ±klayabilirsiniz

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na meydan okuyan ErdoÄŸan ispat ederse istifa edeceÄŸim dedi

Bir programÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Meclis'i feshetme yetkisinin olduÄŸunu sÃ¶yleyen CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslendi

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Almanya'da yaÅŸayan seÃ§menler sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk seÃ§menler referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti