Ä°lk gÃ¼n 38 bin TÃ¼rk seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler iÃ§in dÃ¼n baÅŸladÄ±

Dün 38 bin gurbetçi sandÄ±ÄŸa giderek oyunu kullandÄ±. 1 KasÄ±m seçimlerinde ilk gün sandÄ±ÄŸa giden yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen sayÄ±sÄ± 10 bin olmuÅŸtu.

Ä°LK GÜNDE 38 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° KATILDI

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± için sandÄ±k baÅŸÄ±na giden seçmen sayÄ±sÄ± ilk günde 38 bin oldu.

AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiÄŸi bilgiye göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve Ä°sviçre'de 38 bin seçmen sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenlerin sandÄ±ÄŸa yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katÄ±lÄ±mÄ±n 1 KasÄ±m seçimlerine göre çok daha yoÄŸun olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi.