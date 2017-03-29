Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 29/03/2017 12:12

HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nda ErdoÄŸan'a neyi yapamadÄ±nÄ±z da baÅŸkan olmak istiyorsunuz diye sordular

chp cumhurbaÅŸkanÄ±

SarÄ±yer'de kurulan 'HayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±na uÄŸrayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CHP'li bir vatandaÅŸÄ±n "Neyi yapamadÄ±nÄ±z da baÅŸkan olmak istiyorsunuz?" sorusunu cevapladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n CHP çadÄ±rÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin yankÄ±larÄ± sürerken olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çÄ±ktÄ±. Videoda ErdoÄŸan, partililerin yeni sistemle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken görülüyor. Bir CHP'linin "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m, ben bir ÅŸey soracaÄŸÄ±m, 14 senedir baÅŸbakansÄ±nÄ±z, CumhurbaÅŸkanÄ±sÄ±nÄ±z. Neyi yapamadÄ±nÄ±z da, baÅŸkan olmak istiyorsunuz? Ben de bunu duymak istiyorum" ÅŸeklindeki sorusunu ise gensorularÄ± örnek göstererek cevapladÄ±. ErdoÄŸan, gensorularÄ±n TBMM'yi çalÄ±ÅŸamaz hale getirdiÄŸini belirtti. Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer ile Ecevit arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± da hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, bu iki ismin aynÄ± ekolden geldikleri halde ülkeyi tarihi bir ekonomik krize sürüklediklerini ifade etti.

 

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