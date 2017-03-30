Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 30/03/2017 14:30

Londra Oy kullanÄ±lacak yer ve tarihler Novotel London West

londra secim oy verme novo otel

Yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olmak koÅŸuluyla TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde ya da oy verme gÃ¼nlerinde diÄŸer temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda veya gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanabileceklerdir.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Halil ErdoÄŸan-Ä°ngiltere’de Londra ve Edinburg ÅŸehirlerinde Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ± haftaya baÅŸlÄ±yor. Oy kullanÄ±lacak yer ve tarihler. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olmak koÅŸuluyla Türk vatandaÅŸlarÄ± baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diÄŸer temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda veya gümrük kapÄ±larÄ±nda oy kullanabileceklerdir.Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± (Çipli Kimlik KartÄ±) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± yönünde haberler dolaÅŸmaktadÄ±r. Bu haberler asÄ±lsÄ±z olup seçmenler, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin HalkoylamasÄ±nda; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ±, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanÄ±, resmî dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askerî kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler.

 

 

Londra BaÅŸlangÄ±ç : 6 Nisan 2017

 

Londra BitiÅŸ : 9 Nisan 2017

 

Londra Oy Verme Saatleri: 09.00-21.00

 

Novotel London West

Hotel and Convention Centre

1, Shortlands, Hammersmith

London W6 8DR

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
chp cumhurbaÅŸkanÄ±

HayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±nda ErdoÄŸan'a neyi yapamadÄ±nÄ±z da baÅŸkan olmak istiyorsunuz diye sordular

SarÄ±yer'de kurulan 'HayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ±na uÄŸrayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CHP'li bir vatandaÅŸÄ±n "Neyi yapamadÄ±nÄ±z da baÅŸkan olmak istiyorsunuz?" sorusunu cevapladÄ±

yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im

Ä°lk gÃ¼n 38 bin TÃ¼rk seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler iÃ§in dÃ¼n baÅŸladÄ±

ysk seÃ§men sorgulama

Nerede oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±kla YSK seÃ§men sorgulama

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan referandumda nerede oy kullanacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in haberimizde verilen linke tÄ±klayabilirsiniz