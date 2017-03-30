Londra Oy kullanÄ±lacak yer ve tarihler Novotel London West

Yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olmak koÅŸuluyla TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde ya da oy verme gÃ¼nlerinde diÄŸer temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda veya gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanabileceklerdir.

AVRUPA GAZETE/LONDRA-Halil ErdoÄŸan-Ä°ngiltere’de Londra ve Edinburg ÅŸehirlerinde Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ± haftaya baÅŸlÄ±yor. Oy kullanÄ±lacak yer ve tarihler. Yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olmak koÅŸuluyla Türk vatandaÅŸlarÄ± baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde ya da oy verme günlerinde diÄŸer temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda veya gümrük kapÄ±larÄ±nda oy kullanabileceklerdir.Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± (Çipli Kimlik KartÄ±) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacaÄŸÄ± yönünde haberler dolaÅŸmaktadÄ±r. Bu haberler asÄ±lsÄ±z olup seçmenler, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin HalkoylamasÄ±nda; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ±, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanÄ±, resmî dairelerce verilen soÄŸuk damgalÄ± kimlik kartÄ±, pasaport, evlenme cüzdanÄ±, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcÄ±lar ile yüksek yargÄ± organÄ± mensuplarÄ±na verilen mesleki kimlik kartÄ±, avukat, noter ve askerî kimlik kartÄ± gibi kimliÄŸini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler.

Londra BaÅŸlangÄ±ç : 6 Nisan 2017

Londra BitiÅŸ : 9 Nisan 2017

Londra Oy Verme Saatleri: 09.00-21.00

Novotel London West

Hotel and Convention Centre

1, Shortlands, Hammersmith

London W6 8DR