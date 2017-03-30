Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 30/03/2017 22:09

Yurt iÃ§inde 55 milyon kiÅŸi 16 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

referandum oylamasÄ±

16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±nda yurt iÃ§inde 55 milyon 319 bin vatandaÅŸ sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

YSK tarafÄ±ndan elde edilen verilere göre Ä°stanbul'da 10 milyon 518 bin 57 kayÄ±tlÄ± seçmen bulunurken, Bayburt'taki kayÄ±tlÄ± seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 56 bin 885 olduÄŸu belirtildi.Ankara'da 3 milyon 853 bin 894, Ä°zmir'de 3 milyon 174 bin 549, Bursa'da 2 milyon 107 bin 944, Antalya'da 1 milyon 636 bin 742, Adana'da ise 1 milyon 510 bin 122 kayÄ±tlÄ± seçmen bulunduÄŸu kaydedildi.Seçmen sayÄ±sÄ± 100 binin altÄ±ndaki illerden Tunceli'de 60 bin 789, Ardahan'da 67 bin 435, Kilis'te 81 bin 118 kayÄ±tlÄ± seçmen olduÄŸu bildirildi. Gaziantep, Hatay, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa ve ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n da 1 milyonun üzerinde seçmen sayÄ±sÄ± bulunduÄŸu belirtildi.Türkiye genelinde toplam 55 milyon 319 bin 222 seçmenin 167 bin 140 sandÄ±kta oy kullanacaÄŸÄ± ifade edildi. Bu arada cezaevlerine de 461 sandÄ±k kurulacaÄŸÄ± kaydedildi.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olmak koÅŸuluyla TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde ya da oy verme gÃ¼nlerinde diÄŸer temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda veya gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda oy kullanabileceklerdir.

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