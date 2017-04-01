YSK'dan flaÅŸ talimat Frankfurt'ta oy verme iÅŸlemi durduruldu

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, Frankfurtâ€™taki oy verme iÅŸlemlerini bir vatandaÅŸÄ±n iki ayrÄ± sandÄ±kta bir sÃ¼reyle oy kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan durdurdu

Ä°ddiaya göre Frankfurt’ta oy kullanacak olan Türk seçmen Nizamettin UyanÄ±k isimli 66 yaÅŸÄ±ndaki bir seçmenin iki sandÄ±kta da oy kullanmasÄ± üzerine kentte oy verme iÅŸlemleri durduruldu. UyanÄ±k, uzun süren Ä±slemlerinin ardÄ±ndan oyunu kullandÄ±. Daha sonra yanÄ±ndaki 4 no'lu sandÄ±ÄŸa geçti ve burada da kimliÄŸini gösterdi.

CHP'li üye duruma itiraz etti

SandÄ±k baÅŸkanÄ±, kimliÄŸi kontrol edip yeniden oy pusulasÄ± ve zarf verdi. Seçmen de, yeniden mührünü bastÄ± ve oyunu attÄ±. Bu sÄ±rada CHP'li üye durumu fark edip itiraz etti. Ancak, itiraz gecikmiÅŸti ve oy sandÄ±ÄŸa atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hemen YSK temsilcisi ile Frankfurt BaÅŸkonsolosluÄŸu alarma geçirildi.

YSK'dan sandÄ±ÄŸÄ± kapatÄ±n talimatÄ±

Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na durum iletildi. Yüksek Seçim Kurulu, “Hemen oy verme iÅŸlemini durdurun” talimatÄ± gönderdi. Bunun üzerine oy verme iÅŸlemi durduruldu. YSK'ya durum anlatÄ±ldÄ± ve yeni talimat beklendi.

Oy verme islemleri yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±

YSK, iki saat sonra oy verme iÅŸleminin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Oy sandÄ±ÄŸa atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için, bu konuda bir ÅŸey yapÄ±lamayacaÄŸÄ±, ancak sorumlular hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yürütüleceÄŸi belirtildi. YSK'nÄ±n konuyla ilgili yazÄ±lÄ± talimatÄ± ve kararÄ± ise, dün akÅŸam saatlerinde Frankfurt BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gönderildi.