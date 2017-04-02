CHP'li vekil Bozkurt BÃ¼tÃ¼n emperyalistleri yine Ä°zmir'den denize dÃ¶keceÄŸiz

CHP'li milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt referandumda 'Evet' Ã§Ä±kmasÄ± durumunda AtatÃ¼rk'Ã¼n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yineleyerek, "Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz sÃ¼t helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi gÃ¶bek sÃ¼lalenizi de bÃ¼tÃ¼n emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dÃ¶keriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu

Halk ArenasÄ± programÄ±nda konuÅŸma yapan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, referandumda yüzde 65 "HayÄ±r" çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Diyelimki "Evet" çÄ±ktÄ± kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan baÅŸlarÄ±z, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan Ä°nönü'ye Sakarya'ya DumlupÄ±nar'a... Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz süt helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dökeriz." dedi.