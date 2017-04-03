Almanya'da referandum yoÄŸunluÄŸu

Almanya'da referandum oylamasÄ± iÃ§in kurulan sandÄ±klarda uzun kuyruklar oluÅŸtu

Türkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi halk oylamasÄ± için Almanya'da 13 noktada kurulan sandÄ±klarda oy kullanmak isteyen vatandaÅŸlar uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Düsseldorf ve Köln gibi Türklerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgelerdeki baÅŸkonsolosluklardaki kuyruklar zaman zaman 500 metreyi geçerken seçmenlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± ileri bir tarihte kullanmak üzere evlerine geri döndükleri gözlendi.

Düsseldorf BaÅŸkonsolosu Åžule Gürel, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dün baÅŸkonsolosluklarÄ±nda 4 bin 500 kiÅŸinin oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugün beklendiÄŸi gibi yoÄŸun ilgi olduÄŸunu, 9 bin kiÅŸinin oy kullanmasÄ±nÄ± beklediklerini söyledi.

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kuyrukta uzun süre beklememek için hafta içini tercik etmeli"

VatandaÅŸlara çaÄŸrÄ±da bulunan Gürel, "Kuyrukta çok uzun süre beklememek için vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hafta içini tercih etmeleri gerekiyor. Hafta içi 8, hafta sonu ise 10 sandÄ±kla hizmet veriyoruz. Ancak gördüÄŸünüz gibi 10 sandÄ±k da yeterli olmuyor ve sandÄ±k kurullarÄ± çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen bugün dÄ±ÅŸarÄ±da uzun bir kuyruk oluÅŸtu." dedi.

BaÅŸkonsolos Gürel, oy kullanmak için gelmeden önce seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol etmeleri gerektiÄŸini belirterek, "BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z geliyorlar, isimleri seçmen kütüÄŸünde kayÄ±tlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için oy kullanamayÄ±p geriÅŸ dönüyorlar. Bunu önceden kontrol etmekte fayda var." ifadesini kullandÄ±.

"Oy kullanmak isteyenlerin yanÄ±nda T.C. kimlik numarasÄ± içeren bir kimlik olmasÄ± gerekiyor"

Oy kullanmak için gelen seçmenlerin ayrÄ±ca yanlarÄ±nda mutlaka T.C. kimlik numarasÄ± içeren bir kimlik olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Gürel, ÅŸöyle devam etti:

"Bir nüfus cüzdanÄ± ya da pasaport mutlaka getirsinler. EÄŸer kimliklerinin üzerinde T.C. kimlik numarasÄ± yazÄ±lÄ± deÄŸilse hiç sorun deÄŸil, baÅŸkonsolosluÄŸumuzdaki nöbetçi memurumuz nüfus kayÄ±t örneÄŸi veriyor ve bununla oy kullanmasÄ± mümkün. Mavi kartlÄ±lar maalesef oy kullanamÄ±yorlar, oy kullanmak için sadece T.C. vatandaÅŸÄ± olmak gerekiyor."

Almanya'da yaÅŸayan Türk seçmenler 9 Nisan'a kadar saat 09.00 ile 21.00 arasÄ±nda Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz baÅŸkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanabilecek.