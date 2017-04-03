Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 03/04/2017 17:57

522 bin seÃ§men referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan referandum oylamasÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 522 bin 820 seÃ§men katÄ±ldÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 10 ülke ile gümrük kapÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan oy sayÄ±sÄ± 522 bin 820 oldu.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya baÅŸladÄ±.Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Ä°sviçre, Lüksemburg ve Norveç'teki temsilciliklerde 485 bin 34 seçmen oy kullandÄ±.

HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ±yla diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 37 bin 786 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 522 bin 820 seçmen tercihini yaptÄ±.

Avrupa'da en fazla seçmen Almanya'da

Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden 324 bin 934'ü oy kullandÄ±. Böylece bu ülkedeki seçmenin yüzde 22,72'si tercihini yapmÄ±ÅŸ oldu.Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 71 bin 512'si sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da tercihini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 37 bin 797 oldu.Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 6 bin 29'u sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 10 bin 451'i "Evet" ya da "HayÄ±r" oyunu verdi. ABD'de oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a kadar devam edecek.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

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