Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 04/04/2017 14:39

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

oy kullanma

Referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na giden yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§men sayÄ±sÄ± 609 bin 75 oldu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 10 ülke ile gümrük kapÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan oy sayÄ±sÄ± 609 bin 75 oldu.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Ä°sviçre, Lüksemburg ve Norveç'teki temsilciliklerde 566 bin 396 seçmen oy kullandÄ±.

HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ±yla diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 42 bin 679 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 609 bin 75 seçmen tercihini yaptÄ±.

Almanya'da oy kullanma oranÄ± yüzde 24,96

Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden ÅŸu ana kadar 357 bin 1'i oy kullandÄ±. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranÄ± yüzde 24,96 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 79 bin 725'i sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da tercihini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 40 bin 907'ye ulaÅŸtÄ±.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 7 bin 137'si sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 12 bin 18'i oy verdi.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.

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yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men

522 bin seÃ§men referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacak olan referandum oylamasÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 522 bin 820 seÃ§men katÄ±ldÄ±

Almanyada oy verme

Almanya'da referandum yoÄŸunluÄŸu

Almanya'da referandum oylamasÄ± iÃ§in kurulan sandÄ±klarda uzun kuyruklar oluÅŸtu

CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt

CHP'li vekil Bozkurt BÃ¼tÃ¼n emperyalistleri yine Ä°zmir'den denize dÃ¶keceÄŸiz

CHP'li milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt referandumda 'Evet' Ã§Ä±kmasÄ± durumunda AtatÃ¼rk'Ã¼n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yineleyerek, "Ulan sizi Ä°zmir'e kadar kovalamazsak anamÄ±zdan emdiÄŸimiz sÃ¼t helal olmasÄ±n. Sizi de sizin yedi gÃ¶bek sÃ¼lalenizi de bÃ¼tÃ¼n emperyalistleri de yine Ä°zmir'den denize dÃ¶keriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu