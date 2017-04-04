Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na giden yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§men sayÄ±sÄ± 609 bin 75 oldu

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 10 ülke ile gümrük kapÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan oy sayÄ±sÄ± 609 bin 75 oldu.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Ä°sviçre, Lüksemburg ve Norveç'teki temsilciliklerde 566 bin 396 seçmen oy kullandÄ±.

HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ±yla diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 42 bin 679 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 609 bin 75 seçmen tercihini yaptÄ±.

Almanya'da oy kullanma oranÄ± yüzde 24,96

Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden ÅŸu ana kadar 357 bin 1'i oy kullandÄ±. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranÄ± yüzde 24,96 oldu.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 79 bin 725'i sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da tercihini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 40 bin 907'ye ulaÅŸtÄ±.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 7 bin 137'si sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 12 bin 18'i oy verdi.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.