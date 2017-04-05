Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rkler sandÄ±k baÅŸÄ±nda

TÃ¼rkiye'de 11 gÃ¼n sonra vatandaÅŸlar referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlar bugÃ¼n oylama iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

BaÅŸkonsolos Sadin AyyÄ±ldÄ±z, yaklaÅŸÄ±k 250 bin Türk vatandaÅŸÄ± seçmenin bulunduÄŸu Hollanda’da halk oylamasÄ±nÄ±n 9 Nisan Pazar günü sona ereceÄŸini belirtti. AyyÄ±ldÄ±z, “Hafta içi ve sonu 09.00-21.00 saatlerinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z oylarÄ±nÄ± kullanabilecek. Bütün önlemler alÄ±ndÄ± ve hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±. Son derece uygun, ferah bir mekanda, Hollanda’daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n komÅŸularÄ± rahatsÄ±z etmeden güzel bir referandum geçireceÄŸine inanÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

SEÇÄ°M SANDIKLARI ÜÇ ÅžEHÄ°RDE

Lahey, Amsterdam ve Deventer kentlerinde kiralanan mekanlarda oy kullanÄ±labileceÄŸini anlatan AyyÄ±ldÄ±z, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, müsaitlerse, oy kullanma iÅŸlemi akÅŸam saat 21.00’e kadar süreceÄŸi için, bu anayasal hak ve görevlerini hafta sonuna bÄ±rakmadan, hafta içinde, günün ilk yarÄ±sÄ±nda yerine getirmelerini ve mümkün mertebe toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz. Gereksiz yoÄŸunluÄŸu önlemek için kendilerinden bu konuda duyarlÄ±lÄ±k bekliyoruz.”

Ä°SMÄ°NÄ°ZÄ° KONTROL EDÄ°N

Seçmenlerin www.ysk.gov.tr internet adresinden, yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol etmelerinin önemine deÄŸinen AyyÄ±ldÄ±z, “Seçmenlerin, yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸünde kayÄ±tlÄ± olmasÄ± son derece önemli” diye konuÅŸtu.

Oy kullanmaya gelenlerin, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ± bulanan nüfus cüzdanÄ±, pasaport gibi belgelerinden birini mutlaka getirmeleri gerektiÄŸini vurgulayan AyyÄ±ldÄ±z, mavi kartÄ± olanlarÄ±n oy kullanamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.