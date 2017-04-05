Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 684 bin seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Referandum oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk seÃ§menler sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. BugÃ¼ne kadar kullanÄ±lan oy sayÄ±sÄ± 684 bin 954 olarak belirlendi

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanÄ±yor. Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Ä°sviçre, Lüksemburg, Norveç ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temsilciliklerde 637 bin 782 seçmen oy kullandÄ±.HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ± ile diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 47 bin 172 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 684 bin 954 seçmen tercihini yaptÄ±.

Oy verme iÅŸlemi sürüyor

Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 127 seçmenden ÅŸu ana kadar 426 bin 845'i oy kullandÄ±. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranÄ± yüzde 29,85 oldu.Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 91 bin 882'si sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da tercihini kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 48 bin 265'e ulaÅŸtÄ±.Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 8 bin 531'i sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 14 bin 761'i oy verdi.Oy verme iÅŸleminin bugün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± KKTC'de ise 104 bin 507 seçmenden bin 846'sÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek oy kullandÄ±.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.