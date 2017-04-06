793 bin seÃ§men sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Referandum oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan 793 bin 476 seÃ§men oy kullandÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 13 ülke ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 793 bin 476 oy kullanÄ±ldÄ±.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanÄ±yor.

Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ä°sviçre, Lüksemburg, Norveç, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Romanya'daki temsilciliklerde 741 bin 553 seçmen oy kullandÄ±.

HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ± ile diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 51 bin 923 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 793 bin 476 seçmen tercihini yaptÄ±.Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden ÅŸu ana kadar 454 bin 412'si oy kullandÄ±. Böylece bu ülkedeki oy kullanma oranÄ± yüzde 31,77 oldu.Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 97 bin 600'ü sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 50 bin 126'ya ulaÅŸtÄ±.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 9 bin 572'si sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 16 bin 376'sÄ± oy verdi.KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 3 bin 854'ü, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 19 bin 424'ü sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.Oy verme iÅŸleminin bugün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Romanya'da 6 bin 351 seçmenden 35'i tercihini yaptÄ±.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy verme iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.