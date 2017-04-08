Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 08/04/2017 07:24

Hollanda'da referandum oylamasÄ±na yoÄŸun katÄ±lÄ±m

hollandalÄ± tÃ¼rkler

Hollanda'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Hollanda'da 5 Nisan'da baÅŸlayan oy verme iÅŸleminin üçüncü gününde, Lahey, Amsterdam ve Deventer'deki sandÄ±klarÄ±n önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluÅŸtu. Buna raÄŸmen vatandaÅŸlar fazla beklemeden oylarÄ±nÄ± kullanabildi.YaklaÅŸÄ±k 250 bin seçmenin bulunduÄŸu Hollanda'da bugüne kadar yaklaÅŸÄ±k 72 bin oy kullanÄ±ldÄ±.

Türkiye'nin Rotterdam BaÅŸkonsolosu Sadin AyyÄ±ldÄ±z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n halk oylamasÄ±na yoÄŸun katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸini söyledi.VatandaÅŸlardan oy kullanma iÅŸlemini son iki güne ve seçimin son saatlere bÄ±rakmamalarÄ±nÄ±, mümkün mertebe uygun olduklarÄ± saatlerde anayasal görevlerini yerine getirmelerini isteyen AyyÄ±ldÄ±z, yoÄŸun katÄ±lÄ±mdan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.Oyunu kullanan Mehmet Küpeli, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Türk milleti için hayÄ±rlÄ± olmasÄ± temennisinde bulunarak, "Burada oy kullanan vatandaÅŸlarÄ± görmek çok hoÅŸ ve çok güzel bir duygu, beni duygulandÄ±rdÄ±." dedi.Yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerde oy kullanma iÅŸlemi 9 Nisan'a, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 16 Nisan'a kadar devam edecek.

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