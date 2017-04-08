Suudi Arabistan'da yaÅŸayan TÃ¼rkler sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

TÃ¼rkiye'de haftaya pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± iÃ§in Suudi Arabistan'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlar sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Türkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu için Suudi Arabistan'daki oy kullanma iÅŸlemi, Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgisiyle devam ediyor.Yerel saat ile 09.00'da baÅŸlayan oy verme iÅŸlemleri, baÅŸkent Riyad ve Cidde kentlerinde kurulan sandÄ±klarda sürüyor.Oyunu kullanan Turan KazancÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 25 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan'da aÅŸçÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatandaÅŸlÄ±k görevi olan oy verme iÅŸlemini gerçekleÅŸtirdiÄŸi için mutlu olduÄŸunu söyledi.

Ülkesinden uzakta geçirdiÄŸi 25 yÄ±l sonrasÄ±nda Türkiye'deki olaÄŸanüstü geliÅŸme ve kalkÄ±nmayÄ± gördüÄŸünü, bunun kesintiye uÄŸramadan devamÄ± için sandÄ±k baÅŸÄ±na giderek vatandaÅŸlÄ±k görevini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KazancÄ±, geçmiÅŸtekilere göre ÅŸimdiki oy verme iÅŸlemlerinin çok yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± olduÄŸunu dile getirdi.Suudi Arabistan'da 30 yÄ±ldan bu yana çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz SaÄŸÄ±r da katÄ±lÄ±mÄ±n çok güzel olduÄŸunu, sonuçlarÄ±n ülkeye hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± umduÄŸunu söyledi.

UluslararasÄ± Türk okulunda öÄŸretmenlik yapan Emel Aygün de oyunu kullanarak vatandaÅŸlÄ±k görevini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, sonuçlarÄ±nÄ±n ülkeye ve gelecek nesillere uÄŸurlu olmasÄ± temennisinde bulundu.Türk vatandaÅŸlarÄ±, Riyad ve Cidde kentlerinde 9 Nisan Pazar gününe kadar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasÄ±nda oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.