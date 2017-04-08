Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanma iÅŸlemi yarÄ±n bitecek

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemleri yarÄ±n bitecek

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemi yarÄ±n sona erecek.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alÄ±nan bilgiye göre, seçmenler, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki bazÄ± temsilcilikler ile gümrük kapÄ±larÄ±nda 27 Mart'tan itibaren oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

Oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ä°sviçre, Ä°talya, Lüksemburg, Norveç, Kanada, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Bulgaristan ile Büyük Britanya ve Kuzey Ä°rlanda BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±'ndaki temsilciliklerde 928 bin 594 seçmen oy kullandÄ±.

HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geçici gümrük kapÄ±larÄ± ile diÄŸer gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 59 bin 324 seçmen sandÄ±ÄŸa gitti. Böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugüne kadar 987 bin 918 seçmen tercihini yaptÄ±.

Avrupa ülkeleri arasÄ±nda en fazla Türk seçmenin bulunduÄŸu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden bugüne kadar 562 bin 89'u oy kullanÄ±rken, sandÄ±ÄŸa gitme oranÄ± yüzde 39,3 olarak belirlendi.

Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 899'u sandÄ±ÄŸa gitti. 137 bin 675 kayÄ±tlÄ± Türk seçmenin bulunduÄŸu Belçika'da oy kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 60 bin 600'e ulaÅŸtÄ±.

Avustralya'da ise Sydney, Melbourne ve Canberra temsilciliklerine kayÄ±tlÄ± 44 bin 463 seçmenden 11 bin 408'i sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

1 Nisan'da oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ABD'de 100 bin 42 seçmenden 20 bin 456'sÄ± oy verdi.

KKTC'de 104 bin 507 seçmenden 20 bin 636'sÄ±, Hollanda'da 252 bin 841 seçmenden 60 bin 447'si sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Oy verme iÅŸleminin dün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'da 14 bin 195 seçmenden bin 486'sÄ±, Kanada'da 24 bin 767 seçmenden 954'ü oy kullandÄ±.

Bu ülkelerin dÄ±ÅŸÄ±nda 12 ülkede bugünden itibaren 2 gün süreyle 26 ülkede ise yarÄ±n oy kullanÄ±lacak.Bosna Hersek, Cezayir, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Irak, Ä°srail, Ä°sveç, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Makedonya, Rusya ve Yunanistan'daki vatandaÅŸlar bugünden itibaren sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.

Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Ä°ran, Ä°rlanda, Ä°spanya, Japonya, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, MÄ±sÄ±r, Özbekistan, Polonya, Singapur, Sudan, Tayland, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise yarÄ±n oy kullanÄ±labilecek.Oy verme iÅŸlemi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 57 ülkedeki 120 temsilcilikte yarÄ±n sona erecek, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise Türkiye'deki halk oylamasÄ± tarihi olan 16 Nisan'a kadar sürecek.