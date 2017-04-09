Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 09/04/2017 14:05

Mehmet Demirkol'dan Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler Yusuf YazÄ±cÄ± Emre Mor'dan daha iyi

Mehmet Demirkol

ÃœnlÃ¼ spor yorumcusu Mehmet Demirkol, son zamanlarda transfer listelerinin baÅŸÄ±nda yer alan Emre Mor ile Trabzonspor'da oynayan Yusuf YazÄ±cÄ±'yÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±

Trabzonspor 4-3 yenilmesine raÄŸmen sahanÄ±n en iyilerinden biri olan 20 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf YazÄ±cÄ±, Okay ve Castillo'nun gollerinde asistleri gerçekleÅŸtiren isim oldu.Yusuf'a maç sonrasÄ± bir övgü de usta spor yazarÄ± Mehmet Demirkol'dan geldi. Demirkol, "Okay'Ä±n golünün anlattÄ±klarÄ± önemli. Olcay'Ä±n Atiba'dan söküp aldÄ±ÄŸÄ± topu hemen Yusuf'a aktarmasÄ±... Onun çabucak düzeltip güzel bir pasla Okay'Ä± görüÅŸü. ve ÅŸahane bir ÅŸut. Trabzonspor'u ligin 2. yarÄ±sÄ±nda farklÄ± kÄ±lan bu. Olcay - Yusuf baÄŸlantÄ±sÄ± Bordo-Mavililer'i ligin ortalamasÄ±nÄ±n çok üzerinde bir hÄ±zlÄ± akÄ±na döndürüyor. Savunmadan hücuma dönüÅŸ hÄ±zlarÄ± ve becerileri Karadeniz ekibini bambaÅŸka bir seviyeye çÄ±kardÄ±. AçÄ±k söylemek gerekirse Yusuf YazÄ±cÄ± beni uzun zamandÄ±r en çok heyecanlandÄ±ran 'yerli' oyuncu. Ä°lla bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmayla anlatmak gerekirse bende yarattÄ±ÄŸÄ± heyecan Emre Mor'dan birkaç kat daha fazla. Bu, Åženol GüneÅŸ'in bilmediÄŸi bir ÅŸey deÄŸil."dedi. 

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