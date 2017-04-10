HDP'nin hayÄ±r mitinginde ortalÄ±k savaÅŸ alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼

HDP Ä°zmir Milletvekili ErtuÄŸrul KÃ¼rkÃ§Ã¼'nÄŸÃ¼n Bodrum'da yapÄ±lan hayÄ±r mitinginde konuÅŸmasÄ± 7 kiÅŸilik bir grup tarafÄ±ndan tepki Ã§ekti. Polisin mÃ¼dahalesiyle tartÄ±ÅŸma sona erdi

HDP Ä°zmir Milletvekili ErtuÄŸrul Kürkçü, Bodrum'da partisinin ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen 'hayÄ±r mitingi'nde alanda toplananlara seslendi. Küçük bir grup mitingdekilere tepki gösterince, gerginlik yaÅŸandÄ±. KÄ±sa süreli gerginlikte, iki grup arasÄ±nda su ÅŸiÅŸeleri, sopa ve levhalar havada uçuÅŸtu. Kürkçü konuÅŸurken 7 kiÅŸilik bir grup genç, bariyerle çevrili alanda duran mitingdekilere tepki gösterdi. Ä°ki grup arasÄ±nda su ÅŸiÅŸeleri, sopa ve levhalar havada uçuÅŸtu. Kürkçü, polisleri alanÄ±n güvenliÄŸini korumaya çaÄŸÄ±rdÄ±. KÄ±sa süreli olayÄ±n ardÄ±ndan bölgedeki grup polis tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

"YERÄ°N DÄ°BÄ°NE BATSIN ÖYLE ASALET"

OlayÄ±n ardÄ±ndan Kürkçü, alandakilere, "AKP'nin hayÄ±r dememize engel olmasÄ±na, izin vermeyin" diyerek partilileri sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. KonuÅŸmasÄ±nÄ± sürdüren Kürkçü, "Kimi muhalefetini dinamikleri ÅŸöyle bir söylenti yayÄ±yorlar. 'HalklarÄ±n Demokratik Partisi'ni anladÄ±k da, Kürtlerin ne yapacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Belki de Tayyip ErdoÄŸan'Ä± onlar baÅŸkan yapmak istiyor'. Bu o kadar tuhaf, o kadar gülünç, o kadar ispat edilmeye uÄŸraÅŸÄ±ldÄ±kça gülünçleÅŸen bir ÅŸey ki. Sizler, Bodrum'un bütün otellerinde, turistik iÅŸletmelerinde bütün tarÄ±m iÅŸletmelerinde, bütün kimsenin yapmak istemediÄŸi iÅŸlerinde çalÄ±ÅŸan sizler hayatÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyarak halklarÄ±mÄ±zÄ±n özgürlüÄŸü için mücadele ediyor, inandÄ±rÄ±cÄ± olmuyor, sizin asaletinizden ÅŸüphe ediyor. Yerin dibine batsÄ±n öyle asalet. Biz de sizden ÅŸüphe ediyoruz. HayÄ±r diyeceÄŸiz." dedi. YaklaÅŸÄ±k 3 saat süren miting sonrasÄ±nda alandakiler polis kontrolünde daÄŸÄ±ldÄ±. Mitingin sonrasÄ±, herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±.