CHP'li Bozkurt'a protesto Denize dÃ¶k hadi bizi diyerek tepki gÃ¶sterdiler

"Evet Ã§Ä±ksa bile yine Samsun'dan Ã§Ä±karÄ±z ve sizi Ä°zmir'den denize dÃ¶keriz" diyen CHP Konya Milletvekili HÃ¼snÃ¼ Bozkurt'a bir grup vatandaÅŸ tepki gÃ¶sterdi

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda BeyÅŸehir ilçesine gelen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a, konuÅŸma yapacaÄŸÄ± kahvehaneye giriÅŸi esnasÄ±nda Atatürk AnÄ±tÄ± önünde toplanan bir grup, ellerinde Türk bayraÄŸÄ± açÄ±p "Denize dök hadi bizi" diyerek tepki gösterdi. Bozkurt'a yuh çeken ve "Vatan hainisiniz, Hüsnü alçak" sözleriyle tepki gösteren grubun arasÄ±ndan yumurta ve yabancÄ± cisimler atÄ±ldÄ±. Bu duruma, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarÄ± ve alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k veren CHP'lilerle grup arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Polis, caddede olaÄŸanüstü güvenlik önlemi aldÄ±.

AYNI SÖZÜ YÄ°NE TEKRARLADI

Bozkurt, kahvehanede yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tepkiye neden olan "Denize dökeriz" sözlerine deÄŸindi. Kendisini herkesin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bozkurt, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ben 20 yÄ±l ordunun üniformasÄ±nÄ± giymiÅŸ, KÄ±brÄ±s harekatÄ±nda 7 ay çadÄ±rda yatmÄ±ÅŸ, bu memlekete 44 yÄ±ldÄ±r hekim olarak hizmet eden, iyi kötü bir tÄ±bbi diplomasÄ± alacak kadar zekasÄ± olan, söylediÄŸi her lafÄ± da bilen bir adamÄ±m. DediÄŸim budur, dedim ki bu millet, aziz Türk milleti bu anayasadaki, bu tuzaÄŸÄ± bilsin, yüzde 1'i bile evet demez ama olur ya bilmediÄŸinden, bilinmediÄŸinden evet çÄ±karsa, kimse heveslenmesin. Kim, bu tuzaÄŸÄ± kuranlar, heveslenmesin, biz yine Samsun'a çÄ±karÄ±z, bak gene söylüyorum arkadaÅŸ, yine Samsun'a çÄ±karÄ±z, oradan Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya geliriz, oradan hep beraber bütün millet, Ä°nönü, Sakarya, DumlupÄ±nar, Ä°zmir'e kadar ulan sizi de sizin de yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri denize dökeriz. Söylüyorum, benim sözüm, bu tuzaÄŸÄ±, bu anayasanÄ±n içine koyan ve ülkemi bölmek isteyen emperyalistlere ve onlara...