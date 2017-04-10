KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referanduma gÃ¼nler kala anket sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, "BazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda "Evet" 1-2 puan Ã¶nde oluyor. Ama "HayÄ±r"Ä±n galip geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" dedi

Habertürk'ten Kübra Par'a konuÅŸan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan günü yapÄ±lacak olan Anayasa Referandum'u için vatandaÅŸlara sandÄ±ÄŸa gitme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"BAZI ANKETLERDE 'EVET' ÖNDE"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Finale yaklaÅŸÄ±yoruz. "HayÄ±r"larÄ±n önde olduÄŸu görülüyor. BazÄ± araÅŸtÄ±rmalarda "Evet" 1-2 puan önde oluyor. Ama "HayÄ±r"Ä±n galip geleceÄŸini düÅŸünüyoruz çünkü ülkede bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±yorlar ve bu toplumsal bir uzlaÅŸmayla gerçekleÅŸmiyor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle, birine bir yetki verebilirsiniz veya seçim seklini yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama rejimi deÄŸiÅŸtiriyorsanÄ±z ve bunu da bir oldubitti ile toplumun önüne koyup oradan sonuç almak istiyorsanÄ±z, bu doÄŸru deÄŸil" dedi.

"KESÄ°NLÄ°KLE 'HAYIR' ÇIKACAK"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sandÄ±ktan 'hayÄ±r' çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Herkes sandÄ±ÄŸa gidip oyunu kullansÄ±n, kesinlikle "HayÄ±r" çÄ±kacak. Bir daha söylüyorum: Herkes sandÄ±ÄŸa gidip oyunu kullansÄ±n, kesinlikle "HayÄ±r" çÄ±kacak! Çünkü bu ülkenin insanlarÄ± demokrasiyi benim­sedi, tek adam rejimi istemiyor. Tek adam rejiminin ülkeye felaket­ler getireceÄŸini biliyor. Suriye, Irak, Libya gözlerinin önünde, ÇavuÅŸesku göz­lerinin önünde. Bütün bu tabloya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman, sandÄ±ÄŸa gidilip oy kullanÄ±lacak ve "HayÄ±r" oyu çÄ±kacak. DolayÄ±sÄ±yla, kimse de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramayacak' diye konuÅŸtu.