Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 11/04/2017 12:04

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar TÃ¼rkiye'ye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±

yurt dÄ±ÅŸÄ± oy

TÃ¼rkiye Toronto BaÅŸkonsolosluÄŸunda kullanÄ±lan oylar siyasi parti temsilcileriyle birlikte uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye geliyor

Türkiye'nin Toronto BaÅŸkonsolosluÄŸunda geçen pazar günü sona eren oy verme iÅŸlemi sonrasÄ± 4 farklÄ± kilitle korunan güvenli odada tutulan oylar, Türkiye'ye getiriliyor.  Toronto'da kullanÄ±lan 6 bin 590 oyun bulunduÄŸu torbalar, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcisi Candan Çetinkaya, Toronto BaÅŸkonsolosluÄŸundan Konsolos Murat AlakuÅŸu ve Konsolos Ebru DemirbaÅŸ ile AK Parti Toronto Seçim Koordinasyon Merkezi BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Erilli ve CHP Kanada Temsilcisi Halil Sivri eÅŸliÄŸinde Türk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) TK18 sefer sayÄ±lÄ± Toronto-Ä°stanbul uçaÄŸÄ±na konuldu. Oylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararÄ± gereÄŸince heyette bulunanlarÄ±n yanÄ±nda taÅŸÄ±nÄ±yor.

Ä°STANBUL'A KADAR YANLARINDAN AYIRMAYACAKLAR

Vancouver BaÅŸkonsolosluÄŸunda kullanÄ±lan bin 553 oyun bulunduÄŸu oy torbalarÄ± da oluÅŸturulan diplomatik kurye ile bu uçaÄŸa yetiÅŸtirildi.Yerel saatle 23.00'te havalanan Toronto-Ä°stanbul uçaÄŸÄ±ndaki heyette bulunan Mehmet Emin Erilli, hareketinden önce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, oy torbalarÄ±nÄ± Ä°stanbul'a kadar yanlarÄ±na taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± söyledi.

"OYLARIN SAYILMASINA DA NEZARET EDECEÄžÄ°Z"

Erilli, Türkiye'ye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda oy torbalarÄ±nÄ± Ä°stanbul'da havalimanÄ±nda kurulan YSK merkezine teslim edeceklerini belirterek, "AyrÄ±ca, Ankara Ticaret OdasÄ± salonlarÄ±nda kurulacak YurtdÄ±ÅŸÄ± Oy SayÄ±m Merkezi'nde de oylarÄ±mÄ±zÄ±n açÄ±lmasÄ± ve sayÄ±lmasÄ±na nezaret edeceÄŸiz." dedi.Kanada'da referandum için Ottawa BüyükelçiliÄŸi ile Montreal BaÅŸkonsolosluÄŸunda açÄ±lan sandÄ±klarda kullanÄ±lan toplam 3 bin 586 oyun bulunduÄŸu torbalarÄ±n ise bugün THY'nin TK36 sefer sayÄ±lÄ± Montreal-Ä°stanbul uçaÄŸÄ± ile Türkiye'ye gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.Türkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± kapsamÄ±nda Kanada genelinde yurt dÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± 24 bin 767 Türk vatandaÅŸÄ± için Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver'da 14 sandÄ±k kurulmuÅŸtu. Bu seçmenlerden 11 bin 729'unun sandÄ±k baÅŸÄ±na gittiÄŸi Kanada'da, halk oylamasÄ±na katÄ±lÄ±m yüzde 48 olmuÅŸtu. Kanada genelindeki 11 bin 729 oyun 6 bin 590'Ä± Toronto, 2 bin 811'i Montreal, bin 553'ü Vancouver ve 775'i de Ottawa'daki sandÄ±klarda kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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