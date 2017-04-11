Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 11/04/2017 17:34

YSK'dan son dakika tercih mÃ¼hrÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±

referandum oylamasÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) tercih mÃ¼hrÃ¼yle son zamanlarda Ã§Ä±kan haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Seçmenlerin 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nda, "Tercih" mührünü, oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n tam üzerine denk gelecek ÅŸekilde basmalarÄ± halinde oylarÄ±n geçersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±, yazÄ±larÄ±n üzerine gelse dahi tek bir alanÄ±n iÅŸaretlenmesinin yeterli olduÄŸu vurgulandÄ±.

Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin halk oylamasÄ±nda "Tercih" mührünü oy pusulasÄ±nda "Evet" veya "HayÄ±r" yazÄ±larÄ±nÄ±n üzerine basmamalarÄ± gerektiÄŸi, yoksa oylarÄ±nÄ±n geçersiz sayÄ±lacaÄŸÄ± yönünde asÄ±lsÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ haberler dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BirleÅŸik oy pusulasÄ±nda "Evet" için beyaz, "HayÄ±r" için kahverengi bölümler ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan duyuruda, "Tercih" mührünün yazÄ±nÄ±n üstüne denk gelse dahi, bu bölümlerden sadece birine basÄ±lmasÄ±nÄ±n yeterli olduÄŸu kaydedildi.

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