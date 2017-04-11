Murat Ãœlker referandum rengini belli etti

Referandum Ã¶ncesi Murat Ãœlker de "Evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumuna sayÄ±lÄ± günler kala ünlü isimler oylarÄ±nÄ±n rengini açÄ±klÄ±yor. YÄ±ldÄ±z Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ülker'den de bugün ilginç bir "Evet" mesajÄ± geldi. Referanduma günler kala YÄ±ldÄ±z Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ülker kararÄ±nÄ± twitter'dan duyurdu. Murat Ülker, Ä°TO Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°brahim ÇaÄŸlar‏'Ä±n, "Ülker grubunun ürettiÄŸi "Evet yaÄŸ" kutusu ile "Ben EVET diyorum. Murat Ülker naber?" diye attÄ±ÄŸÄ± tweet'e cevap verdi. Ülker, "1974'ten bu yana Aile geleneÄŸimiz Evet. Åžimdi de EVET'i severim." diye yazdÄ±.