Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 08:04

GurbetÃ§ilerin kullandÄ±ÄŸÄ± oylar TÃ¼rkiye'ye getiriliyor

yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarÄ±

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda referandum iÃ§in kullanÄ±lan oylarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kayÄ±tlÄ± Türk seçmenlerin oy kullanma iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu diplomatik torbalarÄ±n Türkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±.

Planlama dahilinde Fransa'nÄ±n tamamÄ± ile Almanya, Avusturya ve Ä°sviçre'nin bir bölümünü kapsayan Münih-Lion hattÄ±nÄ± oluÅŸturan oylar toplandÄ±. 190 diplomatik torbadaki oylar, 11 konteyner içinde Türk Hava YollarÄ±na (THY) ait uçak ile EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na getirildi.

UçaÄŸÄ±n DHMÄ° Kongre Merkezinin bulunduÄŸu alana gelmesinin ardÄ±ndan oy pusulalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu konteynerler, tÄ±rlara yüklendi. Oy torbalarÄ±, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek burada oy kullanma iÅŸleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek.

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