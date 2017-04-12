YapÄ±lan son referandum anketine gÃ¶re evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde

Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (AKAM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan son araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re hayÄ±r oylarÄ± Ã¶nde gidiyor

AKAM’Ä±n 5-10 Nisan tarihleri arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ankete, 8160 kiÅŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, evet oy oranÄ±nÄ±n yüzde 46,25, hayÄ±r oranÄ±nÄ±n yüzde 53,75 olduÄŸu belirtiliyor.

Okan; “Ankara’da hayÄ±r açÄ±k ara önde. AKAM’Ä±n sonuçlarÄ± net olarak referandumdan hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±n emaresi” ifadelerini kullandÄ± ve “Evet” çÄ±kmasÄ± durumunda ÅŸirketi kapatacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

BAÅžKAN ÖZKÄ°RAZ: ‘ÅžÄ°RKETÄ° KAPATIRIZ’ DEMÄ°ÅžTÄ°

Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rma Åžirketi BaÅŸkanÄ± Kemal Özkiraz, referandum anketleriyle ilgili olarak, “AKAM olarak ‘Evet' çÄ±kmasÄ± halinde ÅŸirketimizi kapatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± taahhüt ettik. Ä°lk gelen veriler önceki anketlerimizi doÄŸruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açÄ±k ara farkla ‘HayÄ±r' çÄ±kacak. Referanduma katÄ±lÄ±m artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüÅŸür” demiÅŸti.