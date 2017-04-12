Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya Referandum KatÄ±lÄ±mÄ± Resmi RakamlarÄ± AÃ§Ä±klandÄ±

Britanyaâ€™da 90 Bin SeÃ§menden 35 Bini Oy KullandÄ±

Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi halkoylamasÄ±, Britanya’da, 6 - 9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleÅŸti. Bu süre içinde; 6-7 Nisan tarihlerinde 30, 8-9 Nisan tarihlerinde ise 35 sandÄ±k günde 12 saat süreyle Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabilmeleri için açÄ±k kaldÄ±. Türk vatandaÅŸlarÄ±, dört gün boyunca baÅŸkent Londra’nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile Ä°skoçya'nÄ±n baÅŸkenti Edinburgh'taki BaÅŸkonsolosluk çalÄ±ÅŸma ofisinde kurulan sandÄ±klarda oy kullandÄ±. Toplamda Ä°ngiltere’de 34 bin 552, Ä°skoçya’da ise 1434 oy kullanÄ±ldÄ±. BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaklaÅŸÄ±k 90 bin kayÄ±tlÄ± seçmen bulunuyor.

Londra KonsolosluÄŸu'ndan yapÄ±lan kÄ±sa açÄ±klama ÅŸöyle: "Bizler için belki biraz yorucu, ama yerine getirmesi zevkli bir görevdi. Londra içinden veya dÄ±ÅŸÄ±ndan ve hatta zaman zaman oldukça uzak mesafelerden sandÄ±k baÅŸÄ±na gelip oylarÄ±nÄ± kullanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyoruz." Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Londra BaÅŸkonsolosu Ergin ÇÄ±nar da BatÄ± Londra Novotel'de oylarÄ±nÄ± kullandÄ±.