Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 13:03

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya Referandum KatÄ±lÄ±mÄ± Resmi RakamlarÄ± AÃ§Ä±klandÄ±

2017 Referandum katÄ±lÄ±mÄ±

Britanyaâ€™da 90 Bin SeÃ§menden 35 Bini Oy KullandÄ±

Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi halkoylamasÄ±, Britanya’da, 6 - 9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleÅŸti. Bu süre içinde; 6-7 Nisan tarihlerinde 30, 8-9 Nisan tarihlerinde ise 35 sandÄ±k günde 12 saat süreyle Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabilmeleri için açÄ±k kaldÄ±. Türk vatandaÅŸlarÄ±, dört gün boyunca baÅŸkent Londra’nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile Ä°skoçya'nÄ±n baÅŸkenti Edinburgh'taki BaÅŸkonsolosluk çalÄ±ÅŸma ofisinde kurulan sandÄ±klarda oy kullandÄ±. Toplamda Ä°ngiltere’de 34 bin 552, Ä°skoçya’da ise 1434 oy kullanÄ±ldÄ±. BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaklaÅŸÄ±k 90 bin kayÄ±tlÄ± seçmen bulunuyor.

Londra KonsolosluÄŸu'ndan yapÄ±lan kÄ±sa açÄ±klama ÅŸöyle: "Bizler için belki biraz yorucu, ama yerine getirmesi zevkli bir görevdi. Londra içinden veya dÄ±ÅŸÄ±ndan ve hatta zaman zaman oldukça uzak mesafelerden sandÄ±k baÅŸÄ±na gelip oylarÄ±nÄ± kullanan tüm vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyoruz." Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Londra BaÅŸkonsolosu Ergin ÇÄ±nar da BatÄ± Londra Novotel'de oylarÄ±nÄ± kullandÄ±. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referanduma gÃ¼nler kala son anket sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Maltepe'de geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda en az yÃ¼zde 53 hayÄ±r oyu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

AKAM ÅŸirketi

YapÄ±lan son referandum anketine gÃ¶re evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde

Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (AKAM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan son araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re hayÄ±r oylarÄ± Ã¶nde gidiyor

yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarÄ±

GurbetÃ§ilerin kullandÄ±ÄŸÄ± oylar TÃ¼rkiye'ye getiriliyor

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda referandum iÃ§in kullanÄ±lan oylarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±