KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referanduma gÃ¼nler kala son anket sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Maltepe'de geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda en az yÃ¼zde 53 hayÄ±r oyu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Maltepe'de geri dönüÅŸüm iÅŸçileriyle bir araya geldi. Maltepe Belediyesi KüçükyalÄ± Kültür Merkezi'nde düzenlene toplantÄ±ya Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, CHP Milletvekilleri ve çok sayÄ±da iÅŸçi katÄ±ldÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Anayasa görüÅŸmeleri yapÄ±lÄ±yor. 18 madde ile ilgili tartÄ±ÅŸma bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda konuÅŸulmuyor. BaÅŸka konular tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Amaç gündemi saptÄ±rmak. Elinizden alÄ±nacak haklarÄ± duyurmamak. Söz verdim karar verdim, 16'sÄ±na kadar hiçbir kÄ±sÄ±r tartÄ±ÅŸmanÄ±n içine girmeyeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu. KonuÅŸmasÄ±nda anket sonuçlarÄ±nÄ± da açÄ±klayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Son yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar ÅŸunu gösteriyor. Ä°stanbul'da en az yüzde 53 hayÄ±r var. HayÄ±rlÄ± olsun. Korkuyorlar baskÄ± kuruyorlar. Ä°stedikleri kadar baskÄ± kursunlar, para harcasÄ±nlar, yeri göÄŸü 'evet' ile donatsÄ±nlar. Bu milletin bir onuru vardÄ±r. Birlikte huzur içinde yaÅŸamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetini bir kiÅŸiye teslim etmek istemiyoruz. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur. Bunun bir kiÅŸi ile de ilgisi yoktur, tamamen demokrasi ile ilgili bir olaydÄ±r. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatÄ±rÄ±z."