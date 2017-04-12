Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 13:29

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referanduma gÃ¼nler kala son anket sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

Maltepe'de geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda en az yÃ¼zde 53 hayÄ±r oyu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

CHP Lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Maltepe'de geri dönüÅŸüm iÅŸçileriyle bir araya geldi. Maltepe Belediyesi KüçükyalÄ± Kültür Merkezi'nde düzenlene toplantÄ±ya Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, CHP Milletvekilleri ve çok sayÄ±da iÅŸçi katÄ±ldÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Anayasa görüÅŸmeleri yapÄ±lÄ±yor. 18 madde ile ilgili tartÄ±ÅŸma bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda konuÅŸulmuyor. BaÅŸka konular tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Amaç gündemi saptÄ±rmak. Elinizden alÄ±nacak haklarÄ± duyurmamak. Söz verdim karar verdim, 16'sÄ±na kadar hiçbir kÄ±sÄ±r tartÄ±ÅŸmanÄ±n içine girmeyeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu. KonuÅŸmasÄ±nda anket sonuçlarÄ±nÄ± da açÄ±klayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Son yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar ÅŸunu gösteriyor. Ä°stanbul'da en az yüzde 53 hayÄ±r var. HayÄ±rlÄ± olsun. Korkuyorlar baskÄ± kuruyorlar. Ä°stedikleri kadar baskÄ± kursunlar, para harcasÄ±nlar, yeri göÄŸü 'evet' ile donatsÄ±nlar. Bu milletin bir onuru vardÄ±r. Birlikte huzur içinde yaÅŸamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetini bir kiÅŸiye teslim etmek istemiyoruz. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur. Bunun bir kiÅŸi ile de ilgisi yoktur, tamamen demokrasi ile ilgili bir olaydÄ±r. Demokraside sözümüz geçer, derdimizi anlatÄ±rÄ±z."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
2017 Referandum katÄ±lÄ±mÄ±

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya Referandum KatÄ±lÄ±mÄ± Resmi RakamlarÄ± AÃ§Ä±klandÄ±

Britanyaâ€™da 90 Bin SeÃ§menden 35 Bini Oy KullandÄ±

AKAM ÅŸirketi

YapÄ±lan son referandum anketine gÃ¶re evet mi hayÄ±r mÄ± Ã¶nde

Avrasya Kamuoyu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (AKAM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan son araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re hayÄ±r oylarÄ± Ã¶nde gidiyor

yurt dÄ±ÅŸÄ± oylarÄ±

GurbetÃ§ilerin kullandÄ±ÄŸÄ± oylar TÃ¼rkiye'ye getiriliyor

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda referandum iÃ§in kullanÄ±lan oylarÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesine baÅŸlandÄ±