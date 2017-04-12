Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 15:52

Meral AkÅŸener BaÅŸbakanÄ± bilemem ama CumhurbaÅŸkanÄ± hiÃ§bir yere gidemez

meral akÅŸener

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener bir televizyon programÄ±na katÄ±larak, referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Referandumda 'hayÄ±r' Ã§Ä±kmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ancak CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti

MHP'den ihraç edilen Meral AkÅŸener, ellerindeki son anket sonuçlarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde de bulundu. Fox TV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda Ä°smail Küçükkaya'nÄ±n sunduÄŸu Çalar Saat programÄ±na konuk olan AkÅŸener, ÅŸu açÄ±klamalarda bulundu:"HayÄ±r çÄ±kmasÄ± halinde CumhurbaÅŸkanÄ± bir yere gitmeyecek. BaÅŸbakanÄ± bilemem ama ona biz karÄ±ÅŸamayÄ±z. HayÄ±r çÄ±kmasÄ± durumunda bizim bir koltuk beklentimiz yok dolayÄ±sÄ± ile kiÅŸisel olmayan bir çalÄ±ÅŸma ve bunu milletimiz anlÄ±yor. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 54/46 ÅŸeklinde hayÄ±r çÄ±kacak. HayÄ±r çÄ±kmasÄ± durumunda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z milletle inatlaÅŸmaz siyasi kumaÅŸÄ± buna müsait deÄŸil. Uzun süredir bu konu Türkiye'deki deÄŸerler üzerinden konuÅŸuluyor. Bu seçimde bir parti seçimi olmadÄ±ÄŸÄ± için vatandaÅŸ bir kulak çekme uyarÄ±sÄ± yapacak bu seçimde. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± vatandaÅŸ seçti. Her ne kadar o ÅŸu an partili bir cumhurbaÅŸkanÄ± gibi davransa da milletin talebiyle inatlaÅŸmayacaÄŸÄ±na kesin eminim." 

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