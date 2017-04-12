Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu hayÄ±r standÄ±nÄ± ziyaret etti

Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± incelemek iÃ§in Antalya'ya gelen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 'hayÄ±r' standÄ±ndaki vatandaÅŸlarla tokalaÅŸtÄ±

Antalya'da referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, sabah Antalya Ticaret BorsasÄ±nda (ATB) Oda BaÅŸkanÄ± Ali ÇandÄ±r ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltÄ±da bir araya geldikten sonra KazÄ±m Özalp Caddesi'nde iÅŸ yerlerini ziyaret etti. Cadde üzerinde AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurulan referandum çadÄ±rÄ±na giden ÇavuÅŸoÄŸlu, burada partililerle görüÅŸtü. ArdÄ±ndan CHP MuratpaÅŸa Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurulan "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyaret eden Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, görevlilerle tokalaÅŸarak, "Ä°yi çalÄ±ÅŸmalar diliyorum arkadaÅŸlar" dedi.