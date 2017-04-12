Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 16:22

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu hayÄ±r standÄ±nÄ± ziyaret etti

bakan Ã§avuÅŸoÄŸlu

Referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± incelemek iÃ§in Antalya'ya gelen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 'hayÄ±r' standÄ±ndaki vatandaÅŸlarla tokalaÅŸtÄ±

Antalya'da referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, sabah Antalya Ticaret BorsasÄ±nda (ATB) Oda BaÅŸkanÄ± Ali ÇandÄ±r ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltÄ±da bir araya geldikten sonra KazÄ±m Özalp Caddesi'nde iÅŸ yerlerini ziyaret etti. Cadde üzerinde AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurulan referandum çadÄ±rÄ±na giden ÇavuÅŸoÄŸlu, burada partililerle görüÅŸtü. ArdÄ±ndan CHP MuratpaÅŸa Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kurulan "hayÄ±r" standÄ±nÄ± ziyaret eden Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, görevlilerle tokalaÅŸarak, "Ä°yi çalÄ±ÅŸmalar diliyorum arkadaÅŸlar" dedi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
meral akÅŸener

Meral AkÅŸener BaÅŸbakanÄ± bilemem ama CumhurbaÅŸkanÄ± hiÃ§bir yere gidemez

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener bir televizyon programÄ±na katÄ±larak, referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Referandumda 'hayÄ±r' Ã§Ä±kmasÄ± halinde baÅŸbakanÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ancak CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n devam edeceÄŸini belirtti

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referanduma gÃ¼nler kala son anket sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Maltepe'de geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸan CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu referandumda en az yÃ¼zde 53 hayÄ±r oyu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

2017 Referandum katÄ±lÄ±mÄ±

Ä°ngiltere ve Ä°skoÃ§ya Referandum KatÄ±lÄ±mÄ± Resmi RakamlarÄ± AÃ§Ä±klandÄ±

Britanyaâ€™da 90 Bin SeÃ§menden 35 Bini Oy KullandÄ±