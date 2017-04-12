Ana Sayfa | 2017 TÃ¼rkiye Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Referandumu 12/04/2017 17:24

Alman medyasÄ±nda gÃ¼ndem TÃ¼rkiye'deki referandum

Alman basÄ±nÄ±

Alman basÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±yla ilgili haberler yapÄ±yor

Türkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu için geri sayÄ±m devam ederken Alman basÄ±nÄ± da geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin Alman basÄ±nÄ±ndan derledikleri ÅŸöyle:

Berlin’de yayÄ±mlanan Die Welt gazetesinin yorumu:

"Peki, ya referandum baÅŸarÄ±sÄ±z olursa? CumhurbaÅŸkanÄ± o zaman mümkün olduÄŸu kadar yakÄ±n bir tarihte erken seçimlere giderek, anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin hayata geçirilmesinin önünü açacak olan üçte ikilik çoÄŸunluÄŸa ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacaktÄ±r. Bu ise, en yüksek düzeyde istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve güvensizliÄŸin hakim olacaÄŸÄ± bir senaryo olacaktÄ±r.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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bakan Ã§avuÅŸoÄŸlu

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