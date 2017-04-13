Referandum Ã¶ncesi sandÄ±k operasyonu

Referanduma gÃ¼nler kala Mersin, KÄ±rÄ±kkale ve Adana'da sandÄ±k operasyonu dÃ¼zenlendi

YapÄ±lan operasyon nedeniyle Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, "ÇalÄ±ÅŸmada halk oylamasÄ± sürecinin güvenli ÅŸekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazÄ± gruplarÄ±n provokatif eylemler düzenleyebileceÄŸi, DEAÅž'Ä±n da tüm sandÄ±klara saldÄ±rÄ± düzenleme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAÅž adÄ±na faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Firari 3 zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. ZanlÄ±larÄ±n üst ve ev aramalarÄ±nda ise çok sayÄ±da örgütsel olduÄŸu deÄŸerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsÄ±z bir av tüfeÄŸi ile fiÅŸekleri ele geçirildi."

KIRIKKALE'DE OPERASYON

Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Ä°stihbarat Åžubesi ve Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince, DEAÅž törer örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamÄ±nda merkez ve ilçelerindeÿüç ayrÄ± eve eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapÄ±ldÄ±. Operasyonda D.C., E.Y., N.F., O.A. ve K.A. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AynÄ± operasyon kapsamÄ±nda Gaziantep'te de H.T.T.ÿgözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin evlerinde yapÄ±lan aramalarda ise DEAÅž örgütüne ait olduÄŸu tespit edilen görsel dokümanlar, DEAÅž bayraÄŸÄ±, bilgisayar ve tabanca ele geçirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin sorgusu sürüyor. KÄ±rÄ±kkale'de bir süre önce yapÄ±lan DEAÅž operasyonunda ise gözaltÄ±na alÄ±nan 13 kiÅŸi tukuklanarak cezaevine gönderilmiÅŸti.

ADANA'DA 10 TUTUKLAMA

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri yapÄ±lan istihbarat çalÄ±ÅŸmasÄ±nda, aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin de bulunduÄŸu 21 ÅŸüphelinin DEAÅž'a ve El Kaide'ye eleman kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve örgüte finans saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸtÄ±. Polis, bu bilgiler doÄŸrultusunda zanlÄ±larÄ± yakalamak için ÅŸafak vakti, özel hareket polislerinin aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 500 polisle operasyon baÅŸlattÄ±. Polis, 30 Mart tarihinde eÅŸ zamanlÄ± olarak YüreÄŸir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskÄ±n yaptÄ±. YapÄ±lan baskÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 18 kiÅŸi, 14 gün boyunca sorgulandÄ±ktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece El Kaide ve DEAÅž terör örgütüne üye olmak ve faaliyet yürütmek suçundan 10 kiÅŸi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 ÅŸahÄ±s ise 'adli kontrol' ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.