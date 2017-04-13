Referandumda bir ilk yaÅŸanacak

Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Engelliler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim Salonuâ€™nda engellilerin rahatlÄ±kla oy kullanabilmesi iÃ§in Ã¶zel bir pusula tanÄ±tÄ±ldÄ±

Engelsiz EriÅŸim DerneÄŸi tarafÄ±ndan, görme engelli seçmenlerin tek baÅŸÄ±na oy kullanmasÄ± için Yüksek Seçim Kurulu’na yapÄ±lan baÅŸvuru sonrasÄ±, 16 Nisan’da gerçekleÅŸtirilecek referandumda, isteyen görme engellilerin tek baÅŸlarÄ±na ve eriÅŸilebilir biçimde oy kullanabilmeleri amacÄ±yla, referandumda kullanÄ±lacak oy pusulasÄ± ebatlarÄ±nda ’EriÅŸilebilir Oy PusulasÄ±’ adlÄ± bir ÅŸablon hazÄ±rlandÄ±. Oy pusulasÄ± bu ÅŸablonun içine konulduÄŸu zaman sol taraftaki boÅŸluk evet, saÄŸ taraftaki boÅŸluk hayÄ±r tercihinin kullanÄ±mÄ±na uygun olacak ÅŸekilde hazÄ±rlandÄ±.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis BaÅŸkanÄ± Dursun Arslan, "Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eÅŸliÄŸinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi baÅŸÄ±mÄ±za gidip herhangi birine baÄŸlÄ± olmadan oy kullanabileceÄŸiz. Türkiye’de ilk olarak Engelliler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± kuran BüyükÅŸehir Belediyesi, yine bir ilki yaptÄ± ve bu uygulamayÄ± engellilere tanÄ±ttÄ±" dedi.

Bu etkinlik sayesinde özgüven kazandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Görme Engelliler DerneÄŸi Mersin Åžubesi BaÅŸkanÄ± Gülseren KeÅŸ, "Önceden ailemizle gidiyorduk. Fikirler farklÄ± olunca tedirgin oluyordum. Ama ÅŸimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim. Kendime güvenim geldi" diye konuÅŸtu.

Daha önce oy kullanÄ±rken zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yardÄ±m almadan oy kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden görme engelli Fikri Ä°zra, "Biz oy kullanÄ±rken çok zorlanÄ±yorduk. Mutlaka yanÄ±mÄ±zda birisinin olmasÄ± gerekiyordu. Ben oy kullanmaya eÅŸimle, kÄ±zÄ±mla ya da oÄŸlumla gidiyordum. Ama bu etkinlik oyumu nasÄ±l kullanacaÄŸÄ±mÄ± anlamam açÄ±sÄ±ndan çok iyi oldu. Kimseye gerek kalmadan gidip oyumu kullanabilirim"dedi.

Referandumda oy kullanmak isteyen engelliler, Engelsiz EriÅŸim DerneÄŸi ile irtibata geçerek, Mersin’e 200 adet getirilen ÅŸablonlardan Türkiye Görme Engelliler DerneÄŸi Mersin Åžubesi ve Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü’nden ücretsiz olarak alabilecek.