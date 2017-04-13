MHP liderinden AKP ile pazarlÄ±k yaptÄ± iddialarÄ±na sert tepki

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda AKP ile pazarlÄ±k yapanlara seslendi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli referandum sürecinde ilk kez bir canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak Star Tv-NTV ortak yayÄ±nÄ±nda NazlÄ± Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.n 2007'deki referandum da CumhurbakanÄ±'nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesini öngeren deÄŸiÅŸikliÄŸi uygun görmedikleri için MHP olarak 'hayÄ±r' dediklerini anlatan Bahçeli, daha sonra doÄŸan fiili durum nedeniyle bugün evet dediklerini söyledi. Bahçeli, MHP'nin AK Parti ile pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia edenler için ise "ÅŸerefsiz" ifadesini kullandÄ±.

"GEÇMÄ°Åž REFERANDUM'DA HAYIR DEMÄ°ÅžTÄ°K"

GeçmiÅŸte parlamenter sistemi savunmamÄ±zÄ±n nedeni vardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± halk tarafÄ±ndan seçilince durum deÄŸiÅŸti. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± halkÄ±n seçmesine hayÄ±r oyu vermiÅŸtik. Bölünme ötesinde istikrarsÄ±zlÄ±k ve kriz riski gördük. Uygulamadaki yönetim ÅŸekli anayasal deÄŸil. Fiil durum dayatma demektir, görevin aÅŸÄ±lmasÄ± vardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n görev alanÄ±na çekilmesi mümkün gözükmedi. Devletimizi seviyorsak partiler üstü düÅŸünmeliyiz.

"ÅžEREFSÄ°ZLÄ°K YAPIYORLAR"

("MHP, AK Parti ile pazarlÄ±k yaptÄ±" iddialarÄ± için) Bize pazarlÄ±k yaptÄ± diyenler büyük hata iÅŸliyorlar. EÄŸer bunlar MHP'li ise ÅŸerefsizlik yapÄ±yorlar. MHP herhangi bir partinin yedek lastiÄŸi deÄŸildir.