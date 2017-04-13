BahÃ§eli federal yapÄ±ya karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazsa Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere hayÄ±r dedirtirim

CanlÄ± yayÄ±nda konuÅŸan MHP lideri BahÃ§eli, 'Benim danÄ±ÅŸmanÄ±m eyalet sistemi dese hemen gÃ¶revden alÄ±rÄ±m' ÅŸeklinde konuÅŸtu

NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlayan Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayaÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu, MHP içinde de FETÖ’cülerin olduÄŸunu, bunlarÄ± da kendisinin bildiÄŸin söyledi. Devlet Bahçeli, “Bu ülkede yaÅŸayan ve seçmen olarak sorumluluk taÅŸÄ±yan her insanÄ±n sandÄ±ÄŸa gitmesini görev olarak kabul etmesinde yarar vardÄ±r. Pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandÄ±ÄŸa giderek milletimizin geleceÄŸi için sandÄ±ÄŸa gidip tercihini ortaya koymalarÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

Devlet Bahçeli: Benim danÄ±ÅŸmanÄ±n eyalet sistemi dese hemen görevden alÄ±rÄ±m

"SayÄ±n BaÅŸbakan Binali Bey’in, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n dolaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± yer kalmadÄ±. Åžimdi bir danÄ±ÅŸman kalkÄ±yor eyalet sisteminden bahsediyor. Ak Parti’nin hedeflerini sabote ediyorlar. CumhurbaÅŸkanÄ± da ses çÄ±karmÄ±yor ise ülkücülerin kararÄ± ne olabilir. BunlarÄ± düÅŸünmek lazÄ±m. Benim iletmeme gerekte yok. HerÅŸeyi takip eden bir CumhurbaÅŸkanÄ±, BaÅŸbakan… O zaman herkesin emeÄŸini sabote eden biridir. Benim danÄ±ÅŸmanÄ±m ‘eyalet sistemi’ dese hemen görevden alÄ±rÄ±m. BoÅŸ laflar bunlar. Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil hükümet sistemi bu. Ülkücü hareket etkilenmez bunlardan. Partiyle iliÅŸkisi kesilmiÅŸ olanlar her gün televizyonlarda. Hele KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun davranÄ±ÅŸlarÄ± konuÅŸmasÄ±. MHP içinde bazÄ±larÄ± derki çok güzel hizmetler yapÄ±ldÄ± diyebilir CumhurbaÅŸkanÄ± için… Ä°stemeyen de olabilir. Giden gider kalanlar yetiyor zaten.”

Bahçeli'nin federal yapÄ±ya karÅŸÄ± açÄ±klama yapÄ±lmazsa ülkücülere hayÄ±r dedirtirim iddia yorumlarÄ± sosyal medyada konuÅŸuluyor.